Zwei Festnahmen nach Einbruch

Wien (OTS) - 12.11.2019, 01.05 Uhr

10. Bezirk

Zeugen beobachteten einen Einbruch in ein Café im 10., Bezirk und verständigten die Polizei. Über ein Lüftungsrohr an der Fassade gelangten ein 16- und ein 17-Jähriger auf das Dach des Hauses, brachen dort ein Dachflächenfenster auf und stiegen über dieses in das Café ein. Dort durchwühlten sie die Büroräumlichkeiten und verstauten Diebesgut in ihren Rucksäcken. Bevor die Beamten mit der Durchsuchung der Räumlichkeiten begannen, wurde das gesamte Gebäude von außen gesichert. Plötzlich konnte die Polizisten am Dach zwei Personen wahrnehmen, die versuchten über dieses zu flüchten. Die Beamten verschafften sich über den Innenhof ebenfalls Zutritt zum Flachdach. Nachdem angenommen werden musste, dass sich die beiden Personen in einem Versteck aufhielten, wurden sie aufgefordert herauszukommen. In diesem Moment sprangen die beiden Personen unter den Abluftrohren hervor und rannten über das Flachdach in Richtung Zohmanngasse. Sie sprangen vom Flachdach die ca. 3 Meter hohe Mauer in den Innenhof und verließen das Gebäude Richtung Zohmanngasse. Dort warteten jedoch schon weitere Beamte auf den 16- und den 17-Jährigen (moldawische Staatsangehörige). Die beiden Burschen ließen sich widerstandslos festgenehmen. In ihren Rucksäcken fanden die Beamten mehrere Hundert Euro sowie Einbruchswerkzeug.

