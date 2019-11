10-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Wien (OTS) - 11.11.2019, 07.50 Uhr

13., Hietzinger Hauptstraße

Am gestrigen Tag hat sich ein Verkehrsunfall ereignet bei dem ein 10-Jähriger verletzt wurde. Nach ersten Erhebungen fuhr ein 72-Jähriger in der Hietzinger Hauptstraße in Richtung Am Platz. Der 10-Jährige ging am Gehsteig der Hietzinger Hauptstraße und wollte die Fahrbahn überqueren. Dabei betrat er zwischen zwei parallel zum Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeugen die Straße. Der 72-Jährige konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Jungen. Dieser kam dabei zu Sturz und verletzte sich. Der 10-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien mit einer Fraktur des Sprunggelenkes in ein Krankenhaus gebracht.

