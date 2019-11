VRF-Bestandserhebung Logistik- und Industriemarkt Wien und Umgebung

Vienna Research Forum veröffentlicht erstmals seine Zahlen für das erste Halbjahr 2019

Wien (OTS) - Der Bestand an Logistik-, Produktions- und Industrieflächen in Wien und Umgebung beträgt rund 5.383.290 m². Davon fallen 47% auf Logistik- und 53% auf Produktions- und Industrieflächen. Der Flächenumsatz im H1 2019 beträgt rund 27.450 m².



Berücksichtigt werden nur Logistikflächen, die gewisse Qualitätskriterien wie Hallenhöhe, Rangierfläche und Entfernung von der Autobahn erfüllen. 46% der Logistikflächen entfallen auf Klasse A Objekte, 34% auf Klasse B und 20% auf Klasse C Objekte. Bei den Produktions- und Industrieflächen wurden alle Objekte aufgenommen, die aktuell für diesen Zweck verwendet werden und gewisse Mindestkriterien wie z.B. Hallengröße erfüllen.

Die einzelnen Objekte wurden geografisch entsprechend der Konzentration von Logistik- und Industrieobjekten in Submärkte aufgeteilt. Vier davon

befinden sich in Wien und drei im Umland von Wien. 40% des Bestands befindet sich in den Submärkten Wien Süd bzw. Wien Umland Süd gefolgt von Wien Nord und Wien Umland Nord mit 33% und Wien Ost und Wien Umland Ost mit 27%.



Die größte Anzahl an modernen Klasse A Logistikflächen befindet sich mit 41% im Submarkt Wien Umland Ost. Die meisten Produktions- und Industriebetriebe sind im Submarkt Wien Umland Nord bzw. im Submarkt Wien Süd angesiedelt.

Der größte Flächenumsatz fand laut Vienn Research Forum Logistik/Industrie mit rund 10.000 m² im Submarkt Wien Süd statt. Dieser entspricht rund 36% des Flächenumsatzes auf de Logistik- und Industriemarkt im H1 2019. Eine weiterer großer Flächenumsatz wurde im Submarkt Wien Ost mit 6.600 m² registriert.

Betrachtet man den Flächenumsatz nach dem Anteil der Nutzungsarten, so entfallen 81% der Fläche auf Logistikflächen und 19% auf Produktionsflächen.



