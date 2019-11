Kurt Lassacher: Neuer Partner bei BDO Salzburg

Ausbau des Teams in der Mozartstadt

Wien (OTS) - BDO freut sich bekanntzugeben, dass Mag. Kurt Lassacher seit 1. Oktober als Partner und Geschäftsführer Teil des Teams in Salzburg ist. Er wird sich gemäß seinen Tätigkeitsschwerpunkten vor allem der Beratung in den Bereichen Unternehmenssteuerrecht, internationales Steuerrecht, Immobilienbesteuerung, Lohnsteuer und Sozialversicherung, Transaktionsberatung sowie Besteuerung von Kapitalvermögen widmen. Der studierte Jurist besitzt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Steuer- und Unternehmensberatung sowie Wirtschaftsprüfung und verfügt ebenso über die Berufsbefugnis als Unternehmensberater.

Sein Wissen gibt er in diversen Publikationen sowie in zahlreichen Fachvorträgen weiter, u.a. im Rahmen der BEPS-Tagung an der Universität Salzburg, deren Mitinitiator er ist. Darüber hinaus ist Kurt Lassacher Mitglied der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und im Rahmen dieser Mitgliedschaft auch in der Prüfungskommission für Steuerberater tätig. Außerdem engagiert er sich in der Schlichtungsstelle Salzburg und ist für das Expertengremium des Salzburger Marionettentheaters als Vorstandsmitglied und Finanzexperte tätig.

„Wir freuen uns, Kurt Lassacher bei BDO zu begrüßen, der mit seiner Persönlichkeit, seinen Kenntnissen und seiner langjährigen Expertise unseren Standort in Salzburg stärkt“, so Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer BDO.

