DIE ÄRZTE am 11.12.2020 beim SOUND & SNOW GASTEIN

Die Leutgeb Entertainment Group und Gastein präsentieren für das Sound & Snow Gastein am 11.12.2020 "DIE" deutschsprachige Kultband schlechthin - DIE ÄRZTE

Graz (OTS) - Die Ärzte, die wahrscheinlich beste Band der Welt, wird im sicherlich schönsten Skigebiet der Berge eines der mutmaßlich besten Konzerte des Jahres geben. Von den Anfängen der einstigen Auftritte in besetzten Häusern hin zu den heutigen Konzerten in ausverkauften Stadien ist viel Zeit verstrichen, doch die Band, bestehend aus Bela B, Farin Urlaub und Rodrigo González, erfindet sich immer wieder neu und beweist mit viel Humor aber auch mit gesellschaftskritischen Themen ihre Daseinsberechtigung an der Spitze des deutschsprachigen Pop- und Rockolymps.

Mittlerweile haben sich Lieder wie Junge, Schrei nach Liebe, Hurra, Männer sind Schweine und unzählige weitere Songs in das kollektive, musikalische Gedächtnis eingebrannt und sind aus der Radiolandschaft nicht mehr wegzudenken.



Ihre selbstironische Darstellung aber auch ihre politische Positionierung sind nur zwei der zahlreichen Gründe für die Treue der riesigen und weiterhin wachsenden Fangemeinde.

Konzerte vor 100‘000 Zuschauern und ausverkaufte Tourneen mit der Kultband KISS haben längst Musik-Geschichte geschrieben und Platinalben wie Jazz ist anders, Rock’n’Roll Realschule – Unplugged und Die Ärzte – Die Band die sie Pferd nannten dürfen in keiner Plattensammlung mehr fehlen.

Die Leutgeb Entertainment Group und Gastein freuen sich sehr, die Kultband im Rahmen des Sound & Snow Gastein am 11. Dezember 2020 an der Talstation der Schlossalmbahn Bad Hofgastein präsentieren zu dürfen.

Das gesamte Pressematerial finden Sie unter dem folgenden Link: https://bit.ly/2q2AOQp

Der Vorverkauf startet am 14.11.2019 um 17:00 auf www.oeticket.com und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

