"DIE" ANDREAS GABALIER SHOW 2020 - Das Volks-Rock'n'Roller Fan-Festival

Der Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen hat heute begonnen. Am 23.11. um 20:15 Uhr wird auf ORF2 die Aufzeichnung des Andreas Gabalier Heimspiels in Schladming ausgestrahlt.

Graz (OTS) - Bereits ein halbes Jahr ist es her, dass Andreas Gabalier vor rund 30'000 Fans Schladming in einen absoluten Hexenkessel verwandelt hat. Ein Konzert der Superlative, dachte man, doch was der erfolgreiche Steirer für 2020 geplant hat, übersteigt jegliche Vorstellungskraft. Auf der Messe München wird Andreas Gabalier am 15.08.2020 "Die" Andreas Gabalier Show Das Volks-Rock'n'Roller Fan Festival abhalten. Heute hat der Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen begonnen.

Es wird die größte Fanvereinigung in der Geschichte des Volks-Rock´n´Rolls sein, wenn Fans aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen Nationen zu einem einzigartigen Konzert mit völlig neuen Dimensionen zusammengeführt werden und ein unvergessliches Konzerterlebnis vermittelt wird. Begleitet wird dieses unvergleichliche Event von einem umfangreichen Rahmenprogramm, das unter anderem eine ausgedehnte Fanmeile, einen Vergnügungspark, Biergärten, Trachtenstände u.v.m. und ein spezielles Kinderprogramm beinhaltet.

TV Ausstrahlung: Andreas Gabalier Heimspiel 2019 - ORF 2, 23. November um 20:15 Uhr

Passend zum Vorverkaufsstart strahlt der ORF2 am Samstag 23.11.2019 um 20:15 die Aufzeichnung des ausverkauften Andreas Gabalier Heimspiels in Schladming, dem Konzerthighlight des Jahres 2019, aus.

Wer sich das Volks-Rock'n'Roller Fan-Festival nicht entgehen lassen will, kann sich jetzt sein Ticket sichern auf www.eventim.de, www.oeticket.com, www.ticketcorner.ch & allen bekannten Vorverkaufsstellen.

"DIE "ANDREAS GABALIER SHOW 2020 Das Volks-Rock'n'Roller Fan-Festival Jetzt Tickets bestellen!

Rückfragen & Kontakt:

Leutgeb Entertainment Group GmbH

Janine Schwarz | Marketingleitung

+43 (0)3135 53577 3629

marketing @ schwarzlsee.at