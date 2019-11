World Sensors Summit and Expo 2019 findet in Zhengzhou, China, statt

Zhengzhou, China (ots/PRNewswire) - Unter der Anleitung der chinesischen Vereinigung für Wissenschaft und Technologie, dem Ministerium für Industrie und Informationstechnologie der Volksrepublik China, der Volksregierung von Henan, der China Instrument and Control Society, der Kommission für Entwicklung und Reform der Provinz Henan, der Abteilung für Wissenschaft und Technik der Provinz Henan, der Kommission für Industrie und Informationstechnologie der Provinz Henan, dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten der Provinz Henan, der Gesellschaft für Wissenschaft und Technik von Henan und der Volksregierung von Zhengzhou wurde die World Sensors Summit and Expo 2019 organisiert, die vom 9. bis 11. November 2019 in der Stadt Zhengzhou in der Provinz Henan stattfand.

Die Veranstaltung umschließt verschiedene Aktivitäten, wie z. B. eine Konferenz, eine Ausstellung, einen Wettbewerb sowie Dienstleistungs- und anderweitige Geschäftsbereiche. So bietet die Konferenz eine Plattform, über die verschiedene Branchentalente zusammenkommen, um Markentreffen abzuhalten, den Fortschritt von Sensortechnologie voranzutreiben, die Upstream- und Downstream-Industriekette zu verbessern, die Entwicklung eines Branchensystems zu begünstigen und ein Branchen-Ökosystem aufzubauen.

Neben mehr als zehn Akademiemitgliedern, die an der Konferenz teilnahmen, waren auch bekannte Unternehmen, wie z. B. China National Petroleum Corporation, Microsoft, SIEMENS, JD, Panasonic, Omron, GE, Honeywell, Dassault Systems, Alibaba Cloud und über 300 Organisationen der weltweit führenden 500 bzw. der 500 führenden chinesischen Unternehmen sowie Größen aus der Sensorbranche vertreten. Sie führten fortschrittliche Technologien für Sensoren, das Internet der Dinge und das industrielle Internet vor.

APUS, ein chinesisches Einhorn und Mobildienstleister für weltweit 1,4 Milliarden Nutzer, hat die World Sensors Summit and Expo 2019 über die im APUS-System gebaute und KI-betriebene Lösung für die Distribution von Werbematerial gefördert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026433/2019_World_Sensors_Summit_Expo_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026434/2019_World_Sensors_Summit_Expo_2.jpg

