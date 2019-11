Austrian Retail Innovation Award 2019: METRO, EP Electronic Partner und Juwelier Waschier ausgezeichnet

Award wurde am 7. November im Rahmen der Tech-Messe "TECH DAY 2019" vom Handelsverband vergeben

Wien (OTS) - Die "Austrian Retail Innovation Awards" zeichnen in Österreich tätige Handelsunternehmen für den Einsatz herausragender, innovativer Technologie-Lösungen aus. Sie wurden heuer zum vierten Mal in Zusammenarbeit mit ICONS – Österreichs größter studentischer Unternehmensberatung – vergeben.

Aus mehr als 40 Einreichungen war im Vorfeld eine Shortlist der besten Projekte erstellt worden, neun Unternehmen wurden schließlich für den Award nominiert. Die drei Sieger wurden durch eine hochkarätige Jury mit Unterstützung von ICONS ermittelt. Business Angel Werner Wutscher, Gründer von New Venture Scouting und Leiter des Handelsverband-Ressorts "Omnichannel & Innovation", übergab die Auszeichnungen.

Nominiert in der Kategorie "Best Instore Solution":

A1 Telekom Austria für den neuen A1 "Shop Assistant" (Instore Terminals).

für den neuen A1 "Shop Assistant" (Instore Terminals). METRO Österreich in Kooperation mit DMS für ihre digital-optimierten AbHof-Regale.

in Kooperation mit für ihre digital-optimierten AbHof-Regale. Radatz in Kooperation mit jumptomorrow für ihre digitale Kundenkommunikationslösung am POS.

Gewinner: METRO Österreich

"Die Digitalisierung verstehen wir als einmalige Chance: Nicht nur wir selbst, sondern auch selbstständige Unternehmer im Food- und Hospitality-Sektor können von den neuartigen Möglichkeiten der Kundenansprache und -bindung und von Lösungen für mehr Effizienz im Tagesgeschäft profitieren. Wir zielen deshalb zum einen darauf ab, digitale Innovationen für METRO nutzbar zu machen. Zum anderen treiben wir die Transformation des Food- und Hospitality-Sektors mit digitalen Lösungen voran", so Xavier Plotitza, CEO von METRO Österreich.

Nominiert in der Kategorie "Best Online Solution":

Electronic4you in Kooperation mit Cashpresso für die neue Option einer Ratenzahlung im Webshop.

in Kooperation mit für die neue Option einer Ratenzahlung im Webshop. EP Electronic Partner in Kooperation mit Warrify für ihre innovative Kundenbindungs-App.

in Kooperation mit für ihre innovative Kundenbindungs-App. LIDL Österreich für die Lidl Plus App.

Gewinner: EP Electronic Partner

"Electronic Partner Austria ist immer auf der Suche nach innovativen Lösungen, dabei unterstützen wir sehr gerne junge Unternehmen. Sie bringen frischen Wind und neue Sichtweisen in die Branche", so Wolfgang Leutner, Leitung New Business Development bei Electronic Partner Austria.

Nominiert in der Kategorie "Best Omnichannel Solution":

Basic Bio in Kooperation mit Too Good To Go für ihre App gegen Lebensmittelverschwendung.

in Kooperation mit für ihre App gegen Lebensmittelverschwendung. Juwelier Waschier für seinen Online-Konfigurator für Schmuck.

für seinen Online-Konfigurator für Schmuck. Kastner & Öhler in Kooperation mit ACL Advanced Commerce Labs für ihre Instore-Picking und Fulfillment App.

Gewinner: Juwelier Waschier

"Beim Austrian Retail Innovation Award messen sich die innovativsten Unternehmen Österreichs. Hier gegen große Unternehmen zu bestehen und diesen Preis zu gewinnen ist für uns entsprechend eine besondere Auszeichnung", so Gerhard Waschier von Juwelier Waschier.

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes: "Die erstklassige Qualität der eingereichten Projekte zeigt, wie sehr sich der Handel den massiven Herausforderungen stellt, die mit der Digitalisierung einhergehen. Neue Ideen und innovative Konzepte sind heute wichtiger denn je – entscheidend ist aber die erfolgreiche Integration in die Geschäftsmodelle."

