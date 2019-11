ISPA Mitglieder bestätigen Vorstand und Präsident

Harald Kapper als Präsident und der gesamte Vorstand werden wiedergewählt.

Währinger Straße 3/18, 1090 Wien (OTS) - Im Rahmen der jährlichen ordentlichen Generalversammlung des Verbands der österreichischen Internetwirtschaft ISPA wählen die Mitglieder jeweils den Vorstand für die nächste Vereinsperiode. Bei der diesjährigen 23. Generalversammlung sprachen sie allen bisherigen Vorständinnen und Vorständen durch die Wiederwahl das Vertrauen aus. Harald Kapper wurde bereits für die vierte Vereinsperiode in Folge zum Präsidenten gewählt. Kapper ist Gründer und Geschäftsführer des auf Infrastrukturlösungen und integrierte Internetanwendungen spezialisierten Internet Service Providers kapper.net.



Auch Natalie Ségur-Cabanac (Hutchison Drei Austria), Georg Chytil (next layer), Peter Oskar Miller (HXS) und Christian Panigl (Universität Wien) wurden in den Vorstand gewählt. Kurt Einzinger (Netvisual) und Nikolaus Futter (Compass-Gruppe) wurden wieder durch Kooption in den Vorstand aufgenommen.

Die österreichische Internetwirtschaft vertreten

„Im kommenden Jahr wird sich die ISPA mit vielen Themen auseinandersetzen, die von der europäischen Ebene ausgehen. Neben der österreichischen Implementierung der heiß diskutierten EU-Urheberrechtsrichtlinie wird es auch darum gehen, den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation (EECC) im Rahmen des Telekommunikationsgesetzes 2020 hierzulande umzusetzen. Gespannt verfolgen wir zudem die Vorschläge der EU-Kommission in Bezug auf den anstehenden Digital Services Act“, wirft Präsident Kapper einen Blick auf das kommende Jahr.



„Für die ISPA ist die Ausgangslage klar: Wir werden uns weiterhin auf nationaler sowie auf EU-Ebene intensiv für die Anliegen der österreichischen Internetwirtschaft einsetzen und unser Vereinsziel – die Förderung des Internets in Österreich – konsequent weiterverfolgen“, bringt Kapper die Vorhaben der ISPA auf den Punkt.

ISPA Mission Statement

ISPA – Internet Service Providers Austria: Als Dachorganisation der Internetwirtschaft sehen wir in der Nutzung digitaler Technologien die Grundlage für eine gesunde Wirtschaft und eine fortschrittliche Gesellschaft. Wir fördern und fordern daher nachdrücklich optimale Rahmenbedingungen für die digitale Zukunft und nehmen die daraus entstehende gesellschaftspolitische Verantwortung wahr.

