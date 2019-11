160 Jahre Presseclub Concordia

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte dem ältesten Presseclub der Welt zum Jubiläum.

Wien (OTS) - „Für die Weiterentwicklung einer liberalen Demokratie sind freie unabhängige Medien und Journalistinnen und Journalisten, die ihren Beruf ernst nehmen, unabdingbar”, sagte Van der Bellen in seiner Festansprache. Trotz schwieriger ökonomischen Rahmenbedingungen werde sich Qualitätsjournalismus nicht kleinkriegen lassen, gab sich der Bundespräsident zuversichtlich.

Auch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein gratulierte der Concordia: „Die Meinungs- und Pressefreiheit sind unerlässliche Säulen unserer Demokratie und nicht ohne Grund verfassungsrechtlich geschützt. Umso wichtiger ist es, eine starke, gut vernetzte Organisation von Journalistinnen und Journalisten zu haben, die die höchsten professionellen Maßstäbe bewahrt.”

Concordia-Präsident Andreas Koller beschrieb die Rolle des Presseclubs vor allem als Vertretung der journalistischen Interessen gegenüber der Politik. So werde die Concordia der nächsten Regierung mit Nachdruck ihre Forderungen übermitteln, „von der Schaffung eines modernen Informationsfreiheitsgesetzes bis zur Bereitstellung von zeitgemäßen medialen Rahmenbedingungen", so Koller.

Daniela Kraus, Generalsekretärin der Concordia, sieht sie als Gemeinschaft, in der Diskussion und Austausch gepflegt werden. Neben den politischen Rahmenbedingungen für unabhängigen Journalismus kümmere sich der Presseclub auch um Berufsethik und Normen. „Wir reden ja nicht nur der Politik, sondern auch Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, in’s Gewissen", sagte Kraus.

Seit 1859 setzt sich der Presseclub Concordia für verantwortungsvollen und unabhängigen Journalismus in Österreich ein. In seinem Veranstaltungssaal in der Wiener Bankgasse feierte er am 7. November sein langjähriges Wirken.

