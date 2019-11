One Jump Ahead mit styria digital one, Styria Content Creation und Take Off PR in Linz

Business Dinner zeigte, wie Unternehmen mit Content Marketing & Marketing Automation ihre Bereiche Marketing & Sales revolutionieren können

Wien (OTS) - Die im Frühjahr 2019 erfolgreich gestarteten DIGITAL INNOVATION SESSIONS von styria digital one (sd one) und Styria Content Creation (SCC) gastierten letzten Mittwoch Abend erstmals in Linz. Im Food-&-Drink-Hotspot 2Raum begrüßte sd one Geschäftsführerin und SCC-Prokuristin Xenia Daum rund 40 erlesene Gäste aus Marketingabteilungen und Agenturen. Welchen Content Unternehmen für die einzelnen Phasen ihrer Customer Journey brauchen, wie sich Inhalte richtig verbreiten und streuen lassen und wie es mittels Marketing Automation gelingen kann, aus Usern qualifizierte Leads für Sales zu generieren, das erklärten Nicola Dietrich, Mitglied der Geschäftsleitung der sd one und Head of Content Strategy bei sd one & Styria Content Creation, sowie Martin Bredl, Geschäftsführer und Inbound-Stratege von Österreichs erster Inbound-Marketing-Agentur Take Off PR.

Für Nicola Dietrich, die den Auftaktvortrag hielt, ist Content Marketing keine weitere Marketing-Disziplin, sondern ein gemeinsames Projekt von Geschäftsführung, Vertrieb, Marketing, Produktmanagement, dem Kommunikationsteam. „Alle an einen Tisch“, ist ihr Credo. „Wenn Sie mit Content Marketing beginnen, binden Sie bitte alle Abteilungen ein. Erfolgreiche Content Marketing Strategien setzen direkt an der Unternehmensstrategie an und stehen sogar über allen Kommunikationsmaßnahmen. In der Strategie ist der Vertrieb besonders wertvoll, da dieser am meisten über Kunden, deren Fragen und Pain-Points weiß“, so Dietrich. Dass es mehr braucht als nur ein cooles Image-Video machte die Storytelling-Expertin anhand mehrerer Take-Aways klar. „Sie brauchen verschiedene Inhalte für die einzelnen Phasen Ihrer Customer Journey.“ Und: „Überlegen Sie sich zuallererst, wer Ihre typischen Kunden wirklich sind. Welche Probleme haben diese und wie können Sie diese mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung lösen? Sie müssen die wichtigsten Fragen Ihrer Kunden mit den passenden Inhalten beantworten.“

Erkenntnisse, die Martin Bredl in seinem Impulsvortrag bestätigte. Der Gründer und Geschäftsführer von Take Off PR erklärte anhand des Beispiels eines mittelständischen IT-Service-Unternehmens, das stellvertretend für viele Firmen stand, anschaulich, wie sich Content Marketing und Marketing Automation perfekt ergänzen. Bredl führte die anwesenden Gäste durch den Prozess vom ersten Blogbeitrag über die automatisierte Interessenserkennung der Website-Besucher bis hin zur gezielten, durch intelligente Software unterstützten, Content-Distribution und Lead-Generierung für Sales. „No lead, no fun. Viele User allein bringen Ihnen nichts, wenn keine Leads daraus entstehen. Sie müssen für die richtige Customer Experience entlang der gesamten Buyers Journey sorgen und ihre potentiellen Kunden immer wieder mit genau den richtigen Inhalten und Antworten zu ihren Fragen begeistern“, ergänzte Inbound-Marketing-Pionier Bredl. Dass sich das mittels Marketing Automation am besten realisieren lässt, war spätestens am Ende von Bredls Vortrag klar.

Und welches Potential hier noch schlummert zeigte die Live-Umfrage, die ergab, dass sich 48 Prozent noch gar nicht mit Marketing Automation beschäftigen. Ein stark wachsendes Feld also, das uns die nächste Zeit noch intensiv begleiten wird.

Fotos und den Video-Nachbericht der Veranstaltung finden Sie auf www.facebook.com/styriadigitalone.

Im kommenden Jahr werden weitere DIGITAL INNOVATION SESSIONS zu den Themen Content Marketing, Native Advertising, Influencer Marketing, Employer Branding und Verhaltensökonomie im digitalen Zeitalter stattfinden.

styria digital one ist Österreichs führende Onlinevermarktungsgemeinschaft und innovativer Sparring-Partner für Unternehmen in der Digitalisierung. Die sd one verantwortet die digitale Vermarktung der österreichischen ‚Styria Media Group‘-Portale wie kleinezeitung.at, DiePresse.com, ichkoche.at, wienerin.at, ligaportal.at, uvm. sowie externer Online-Angebote wie gofeminin.at, wetter.tv, uvm. Für zahlreiche namhafte Kunden aus allen Branchen betreut die sd one die Konzeption, Umsetzung und Erfolgsmessung von Digital-Kampagnen inkl. Content-Erstellung sowie die Entwicklung von Digitalisierungsstrategien und neuen Kommunikationslösungen und Werbeprodukten. Das große Medien- und Kunden-Netzwerk, die vielfältige Digital-Expertise und die Vernetzung mit der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation machen die sd one zu einem vertrauenswürdigen und verlässlichen Partner für sämtliche digitalen Lösungen aus einer Hand. www.sdo.at

Styria Content Creation ist ein vielfach ausgezeichneter Magazinverlag und eine preisgekrönte Content-Marketing-Agentur mit mehr als hundert internen und externen Experten zu Storytelling, Video, Content-Strategie, Redaktion, Social-Media-Marketing, SEO, Design, uvm. Sie entwickelt Content- und Kommunikationslösungen in digitaler, audiovisueller und gedruckter Form und begleitet Kunden im gesamten Content-Prozess – von der Entwicklung der Content-Strategie, über die Content-Produktion für alle Kanäle (Digital, App, Print, Audio, Video), bis zur Content-Distribution und schließlich der Performance-Messung. Mehr als 40 nationale und internationale Auszeichnungen für ihre Projekte machen die Styria Content Creation zu einer der erfolgreichsten Content-Marketing-Agenturen Österreichs. www.styriacontentcreation.com

