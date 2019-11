Lotto: Vierfachjackpot – Mittwoch geht es um rund 4,8 Millionen Euro

2 Joker zu je 134.300 Euro in NÖ und der Steiermark

Wien (OTS) - Zum vierten Mal in Folge gab es am Wochenende keine „sechs Richtigen“, und damit heißt es – zum vierten Mal im heurigen Jahr – Vierfachjackpot. Rund 4,8 Millionen Euro werden am Mittwoch im Topf liegen, und aus den Ergebnissen der bisherigen drei Vierfachjackpots lässt sich keine Regelmäßigkeit und somit auch keine Prognose über den Ausgang ableiten: Ein Vierfachjackpot endete mit zwei Sechsern, einer mit einem Sologewinn, und der dritte entwickelte sich zum Fünffachjackpot weiter. Somit ist, wie üblich bei „6 aus 45“, alles möglich, die Österreichischen Lotterien rechnen jedenfalls mit knapp 5,5 Millionen abgegebener Tipps.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Vorarlberger, ein Niederösterreicher und ein win2day-User erhalten dafür jeweils rund 53.900 Euro, wobei letzterer mit dem System 0/07 noch Zusatzgewinne im Gesamtwert von rund 1.500 Euro erzielen konnte.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keine „sechs Richtigen“. Die Gewinnsumme wurde auf die 60 Fünfer aufgeteilt und erhöht deren Quote auf knapp 7.000 Euro. Für den LottoPlus Sechser am Sonntag werden rund 350.000 Euro erwartet.

Joker

Beim Joker trugen zwei Wettscheine die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“. Für einen Niederösterreicher und einen Steirer schlägt sich dies mit einem Gewinn von mehr als 134.300 Euro zu Buche.

TopTipp

Bei TopTipp platzierten drei Spielteilnehmer erfolgreich ihre 4er-Tipps, setzten also auf vier Zahlen der Lotto Ziehung. Alle drei – ein Wiener, ein Niederösterreicher und ein win2day-User – lagen mit allen vier Zahlen richtig und gewannen somit jeweils 3.500 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. November 2019

4fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 3.552.412,62 – 4,8 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 53.855,40 200 Fünfer zu je EUR 881,20 451 Vierer+ZZ zu je EUR 117,20 7.791 Vierer zu je EUR 37,70 10.717 Dreier+ZZ zu je EUR 12,30 113.630 Dreier zu je EUR 4,60 333.162 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 02 09 10 19 29 40 Zusatzzahl: 03

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. November 2019

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt 60 Fünfer zu je EUR 6.941,00 2.903 Vierer zu je EUR 24,30 51.169 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 17 29 30 35 43 44

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 10. November 2019

2 Joker EUR 134.326,90 18 mal EUR 8.800,00 123 mal EUR 880,00 1.259 mal EUR 88,00 13.432 mal EUR 8,00 132.265 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 5 3 4 3 5 9

