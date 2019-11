Arien aus Verdi-Opern im Bezirksmuseum Josefstadt

Wien (OTS/RK) - Im Festsaal des Josefstädter Bezirksmuseums (8., Schmidgasse 18) ist am Dienstag, 12. November, ab 19.00 Uhr, der Vokalist Martino Hammerle-Bortolotti mit dem erbaulichen Programm „Arien aus Opern des jungen Giuseppe Verdi“ zu hören. Das ehrenamtliche Museumsteam kündigt den Tonkünstler als „Der österreichische Bariton mit Trentiner Wurzeln und Wohnsitz in der Josefstadt“ an. An dem Abend werden Stücke aus „Nabucco“, „Ernani, „Macbeth“, „Giovanna d‘ Arco“ und „Die Schlacht von Legnano“ dargeboten. Helena Fialova (Musik-Hochschule Brünn) begleitet den meisterlichen Sänger auf dem Klavier. Über die Situation in Oberitalien zur Zeit des „jungen Verdi“ spricht der Historiker Manfried Rauchensteiner. Der Eintritt ist frei. Spenden der Besucherinnen und Besucher werden erbeten. Nähere Informationen: Telefon 403 64 15 (Museumsleitung: Maria Ettl), E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bariton Martino Hammerle-Bortolotti: www.martino.at/

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

