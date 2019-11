„Vorträge rund ums Fliegen“ im Bezirksmuseum 13

Referat „Radartechnik“ am 12.11.: bm1130@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) und die „Gesellschaft der Freunde Technisches Museum Wien“ laden am Dienstag, 12. November, zur nächsten Veranstaltung in der Reihe „Vorträge rund ums Fliegen“ ein. Im Saal des Museums im 13. Bezirk Am Platz 2 referiert Otto Brandtner über das Thema „Radartechnik“. Beginn des lehrreichen Vortrages ist um 18.00 Uhr. Der Eintritt ist gratis. Spenden der Zuhörerschaft lehnen die Organisatoren nicht ab. Informationen dazu: Telefon 877 76 88 (Ehrenamtlicher Museumsleiter: Ewald Königstein).

Otto Brandtner unterstreicht an dem Abend die große Bedeutung der Radartechnik im Flugverkehr und betrachtet Fluglotsen als „Verkehrspolizisten der Luftfahrt“. Der Vortragende behandelt die Überwachung und Lenkung des Flugverkehrs mit Radarbildern und erläutert langjährige Entwicklungen. Vom Zweiten Weltkrieg bis in die Jetztzeit reichen Brandtners Erklärungen. Erteilung von Auskünften per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse