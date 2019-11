AVISO: Kaup-Hasler und Ahmad enthüllen Ari-Rath-Platz am Alsergrund

Wien (OTS) - Sein Name bedeutet Löwe: Ari Rath, Chefredakteur und Herausgeber der angesehenen Jerusalem Post, wird in Wien Alsergrund mit einer Platzbenennung gewürdigt.

Ari-Rath-Platz-Enthüllung mit

Veronica Kaup-Hasler, Kultur- und Wissenschaftsstadträtin

Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Alsergrund

Verein Servitengasse 1938

Die Performerin, Musikerin und Sängerin Maren Rahmann wird die Feierstunde musikalisch begleiten.

Datum: Freitag, 15. Nov. 2019, 12.30 Uhr

Ort: 9., Grünfläche vor Liechtensteinstraße 42-46A

Der renommierte Publizist und Friedensaktivist, 1925 als Sohn einer jüdischen Familie in Wien geboren, musste 1938 vor den Nationalsozialisten gemeinsam mit seinem Bruder fliehen. Erst in den späten 1980er Jahren besuchte Ari Rath wieder regelmäßig Wien, 2005 nahm er wieder die österreichische Staatsbürgerschaft an. 2017, eine Woche nach seinem 92. Geburtstag, den er in Wien verbrachte, erlag Ari Rath im AKH einem Herzleiden.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Enthüllung der Straßentafel eingeladen!

Rückfragen & Kontakt:

Renate Rapf

Mediensprecherin StRin Mag.a Veronica Kaup-Hasler

4000-81175

renate.rapf @ wien.gv.at

www.wien.at



Anna Palienko-Friesinger, BSc

Bezirksvorstehung Alsergrund

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: (+ 43 1) 4000 09122

Mobil: 0676 8118 09122

E-Mail: anna-barbara.palienko-friesinger @ wien.gv.at

www.alsergrund.wien.at