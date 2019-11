Nächste Bewerbungsrunde für das PhD Programm des IST Austria gestartet

Call der multidisziplinären, internationalen Graduate School noch bis 8. Jänner 2020 geöffnet. Potentielle Studierende eingeladen zum Student Open Day am 22. November

Klosterneuburg (OTS) - Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat sich das Institute of Science and Technology (IST Austria) in Klosterneuburg zu einem Ort der internationalen Spitzenforschung entwickelt. Zusätzlich zur Forschung auf Weltklasseniveau ist die Ausbildung der nächsten Generation von Top-WissenschafterInnen eines der zentralen Ziele des Instituts. Das multidisziplinäre PhD Programm, das sowohl fachspezifisches als auch interdisziplinäres Arbeiten ermöglicht, ist dabei in Österreich einzigartig. Bewerbungen für einen Studienstart im September 2020 sind ab jetzt bis 8. Jänner 2020 möglich.

Die 60 ProfessorInnen, die derzeit am Campus ihre Arbeitsgruppen leiten, forschen in den Bereichen Biologie, Informatik, Neurowissenschaften, Mathematik, Physik und Chemie. Studierende des PhD Programms können nach der zentralen Zulassung zur Graduate School im ersten Studienjahr mit bis zu drei verschiedenen Forschungsgruppen aus unterschiedlichen Fächern arbeiten und dabei unterschiedliche Fachbereiche kombinieren. Im zweiten Studienjahr wechseln die Studierenden nach bestandener Qualifizierungsprüfung in eine bestimmte Forschungsgruppe, um sich in das Thema ihrer Doktorarbeit zu vertiefen.

Am IST Austria arbeiten derzeit über 700 Personen aus über 60 Nationen, davon sind aktuell 225 PhD Studierende vor Ort. Im Jahr 2020 ist geplant, rund 50-60 Studierende neu in das PhD Programm des Instituts aufzunehmen. Die Arbeitssprache am Campus ist Englisch. PhD Studierende des IST Austria sind während ihrer Studienzeit Vollzeitangestellte mit kompetitivem Gehalt und es sind keinerlei Studiengebühren zu entrichten.

Während der gesamten Ausbildung sorgt die zentrale Graduate School dafür, dass die Studierenden bereits Teil der Wissenschafts-Community sind und bietet auch Karriereberatung und –unterstützung an. Ausführliche Informationen zum Programm gibt es beim Student Open Day am 22. November 2019. Weitere Informationen zum Programm und zum Bewerbungsprozess gibt es unter https://phd.pages.ist.ac.at Dort ist auch die Anmeldung zum Student Open Day möglich.

