Favoriten: Senioren-Nachmittag mit dem Duo „TWO“

Wien (OTS/RK) - Beim nächsten „Senioren-Nachmittag“ im gemütlichen „Waldmüller-Zentrum“ warten die routinierten Unterhalter Harry Kucera und Petra Valenta, gut bekannt als Duo „TWO“, mit einem speziell auf reifere Semester abgestimmten Musik-Programm auf. Am Dienstag, 12. November, fängt um 15.00 Uhr in der beliebten Veranstaltungsstätte des Vereins „Kultur 10“ ein nostalgisches Konzert mit dem artigen Titel „Gestatten, darf ich bitten...?“ an. Nicht mehr und nicht weniger als „Musik aus den letzten 50 Jahren“ interpretieren Harry und Petra im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) mit Gefühl, Temperament und Fröhlichkeit. Mit Stücken wie „Geh mit mir“ und „Viva l‘ Amore für uns zwei“ sorgt das Duo „TWO“ für gute Stimmung. Das ehrenamtlich tätige Organisationsteam des Vereins „Kultur 10“ ersucht die Gäste um „Musikbeiträge“ (pro Person 3 Euro). Infos und Reservierungen: Telefon 0660/46 46 614 (Sekretariat: Roswitha Jarolim), E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Party-Duo „TWO“ (Valenta und Kucera): https://twostars-partymusik.jimdo.com/

Musiker Harry Kucera: www.harrykucera.at/two-stars/

Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

