Wien entdecken: Mit den Kleinsten (0 bis 3 Jahre)

Die neue kinderinfo-Broschüre bietet Familien mit Babys und Kleinkindern einen guten Überblick der unterschiedlichen Angebote in Wien.

Wien (OTS) - Mit einem Kind ist jeder Tag ein Abenteuer und Eltern sind mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert: Wie finde ich Kontakt zu anderen Eltern? Welche Spielgruppe ist die passende für uns? Wo können wir Tiere beobachten? Gut zu wissen, dass es in Wien für Familien in allen Lebenslagen vielfältige Möglichkeiten und Unterstützungsangebote gibt!

Spiel, Theater, Museum, Naturerlebnis oder Kino: Kleinkinder lassen sich gern bezaubern und in Staunen versetzen, sie verlangen nach Geselligkeit und Anregung. Und der Alltag als junge Familie ist bisweilen anstrengend und wenig abwechslungsreich: Da kann einem schon mal ein bisschen die Decke auf den Kopf fallen.

Die wienXtra-kinderinfo ist die Anlaufstelle für Erwachsene mit Kindern in Wien. Mit der neuen kinderinfo-Broschüre Wien entdecken: Mit den Kleinsten (0 bis 3 Jahre) bekommen Familien mit Babys und Kleinkindern einen guten Überblick, wie sie die Möglichkeiten ihrer Stadt von Anfang an optimal für sich nutzen und vor allem genießen können!



Die Broschüre Wien entdecken: Mit den Kleinsten (0-3 Jahre) (28 Seiten, Auflage: 5.000 Stück) ist gratis in der wienXtra-kinderinfo erhältlich und online zu bestellen: kinderinfowien.at/broschueren

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar. (Schluss)

