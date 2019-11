Wie sicher sind unsere Autos vor Hacker-Angriffen? (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Cyber-Sicherheitsexperte spricht im Podcast "We Drive" über Gefahren vernetzter Autos

Eine komplette Autoflotte fährt fremdgesteuert durch den Straßenverkehr. Bankdaten werden über das Smart System des Autos abgefangen. Horrorszenarien wie diese scheinen angesichts immer vernetzterer Autos auf einmal gar nicht mehr so unrealistisch. Wie wichtig ist also Cyber Security für Autos? Wo liegen gefährliche Schlupflöcher für Hacker in unsere Fahrzeuge? Und wie gut ist die Autoindustrie darauf vorbereitet?

Darüber spricht Christian Malorny in der aktuellen Folge des Mobilitäts-Podcasts "We Drive" von A.T. Kearney mit Yair Reem. Er ist Tech-Investor und war langjähriger Experte für Cyber Sicherheit in der israelischen Armee.

In dem Podcast diskutieren A.T. Kearney Partner und Automotive Experten Christian Malorny und Thomas Luk abwechselnd mit hochkarätigen Gästen über Zukunftsthemen der Mobilität.

