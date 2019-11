Swascan arbeitet mit Videokonferenzanbieter zusammen, um die Software-Sicherheitsanfälligkeit proaktiv zu beheben

Mailand, Italien (ots/PRNewswire) - Die Landschaft der Cybersicherheit verändert sich schnell. Immer mehr Gefahren entstehen jeden Tag, deshalb ist es wichtiger denn je, die Praxis einer verantwortungsvollen Offenlegung von Sicherheitslücken zu pflegen.

Swascan entwickelt sich schnell zur europäischen Autorität in diesem Bereich, dank der Anerkennung, die das Unternehmen durch seine Zusammenarbeit mit Adobe, Microsoft, Lenovo, Huawei, SAP, Nokia und jetzt GoToMeeting in diesem Bereich erlangt hat, durch die es Software-Schwachstellen proaktiv beheben will.

Dank seiner Expertise hat das Team von Cyber-Forschern des italienischen Unternehmens einige kritische Probleme im Zusammenhang mit verschiedenen Web-Anwendungen einer beliebten Online-Meeting-, Desktop-Sharing- und Videokonferenz-Software auf dem Markt ans Licht gebracht.

Cyber-Sicherheitsrisiken frontal angehen

Swascan ist ein von Pierguido Iezzi und Raoul Chiesa gegründete Cyber-Sicherheitsunternehmen, das erste in Italien, das eine cloudbasierte Cybersicherheitstestplattform anbietet, die es ermöglicht, die Schwachstellen von Websites und Informationsinfrastrukturen gleichermaßen zu identifizieren, zu analysieren und zu beheben, was aufgrund seiner möglichen Auswirkungen zweifellos einer der kritischsten Punkte für jede Art von Unternehmen ist.

Die vom Swascan-Team durchgeführte Aktivität hat einige potenzielle Probleme aufgezeigt, die möglicherweise von kriminellen Hackern ausgenutzt worden sind, um GoToMeeting zu beeinflussen.

Nach der Identifizierung dieser Sicherheitsanfälligkeiten teilten die Experten ihre Ergebnisse hinsichtlich der Videokonferenz-Tool-Software PSIRT über eine verantwortungsvolle Offenlegung der Sicherheitsanfälligkeit, die alle für die Behebungsaktivität erforderlichen Informationen enthält. GoToMeeting hat seitdem den Server außer Betrieb gesetzt, der potenzielle Probleme verursacht haben könnte, wodurch dieses Risiko für GoToMeeting-Benutzer vollständig beseitigt wird.

Wie bereits erwähnt, könnten sich die festgestellten Kritikalitäten auf die Geschäftskontinuität, die Sicherheit von Daten und Informationen der Nutzer und die übliche Ausführung von Diensten ausgewirkt haben.

Der Schlüssel ist Transparenz

Der Schlüssel zu jeder verantwortungsvollen Offenlegung von Sicherheitsanfälligkeit liegt genau in der Zusammenarbeit zwischen Anbietern von Cyber-Sicherheit und Anbietern von Dienstleistungen.

Eine Philosophie, die von Swascans Mitbegründer Pierguido Iezzi übernommen wurde, lautet: "Endlich erlebt die Welt der Cybersicherheit eine Art Aufwärmzeit zugunsten des Prinzips der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren, was bis vor ein paar Jahren ein echtes Tabu war. Wir freuen uns sehr über die zeitnahe und professionelle Zusammenarbeit zwischen Swascan und LogMeIn, den Schöpfern von GoToMeeting."

Sie können die vollständigen Details der Aktivität auf Swacans Blog lesen, indem Sie hier klicken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1026077/Swascan_Team.jpg

Kontakt

Swascan Team

+39 0278620700 info @ swascan.com