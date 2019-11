Wiener Spielefest: Ab Freitag wird wieder gespielt

Wien (OTS) - Von Freitag bis Sonntag findet nach drei Jahren Pause endlich wieder das Spielefest im Austria Center Vienna statt. Drei Tage lang kann man mit Familie und Freunden die neuesten Spiele ausprobieren. Dazu sorgen Stars wie Thomas Brezina, Robert Steiner und Christian Tramitz für ein vielseitiges Rahmenprogramm. Freitags gibt es wieder kostenlosen Eintritt für Horte und Kindergruppen.

Damit beim Spielefest garantiert jede Altersgruppe und jeder Spielertyp auf seine Kosten kommt, gibt es gleich drei bunte Spielwelten: In der blauen Halle kann man sich von den Neuheiten der großen Spieleverlage inspirieren lassen und diese auf der Stelle ausprobieren. Die grüne Halle steht ganz im Zeichen der Vereine, der Veranstaltungsbühne und der großen Spielbereiche. Viel Bewegung auf Hüpfburgen und im Animationsbereich bietet die rote Halle.

Am Freitag: Horte und Kindergruppen mit freiem Eintritt

Eine große Tradition der bisherigen Spielefeste findet auch heuer seine Fortsetzung: Am Eröffnungstag konnten schon immer Schulklassen kostenlos das Spielefest besuchen. Da der Freitag heuer auf den Leopolditag fällt, gilt das Angebot auch für alle Wiener Horte und Kinderbetreuungsgruppen, die an diesem Tag geöffnet haben. „Wir freuen uns, dass sich schon zahlreiche Kindergruppen angemeldet haben, noch bis Mittwoch ist die Anmeldung möglich“, so Susanne Baumann-Söllner, Direktorin des Austria Center Vienna. Eines der vielen Highlights am Freitag ist neben der Spieleshow mit Okidoki-Star Melanie Flicker auch die Autogrammstunde mit Rapidlegende Steffen Hofmann.

Großes Staraufgebot am Samstag

Der Samstagvormittag steht ganz im Zeichen von Thomas Brezina und seiner großen Rätselshow rund um die beliebte Knickerbockerbande. Am Nachmittag liest Schauspieler Christian Tramitz aus dem Buch „Bakabu und der geheimnisvolle Jodel-Yeti“. Komplettiert wird das Programm u.a. von der Mitmachwahl zum Spiel der Spiele und einer Tick-Tack-Bumm-Challenge. Dank der „langen Nacht der Spiele“ kann am Samstag bis 21 Uhr gespielt werden.

Sonntag startet mit Live-Radioshow

Am Sonntagmorgen lohnt es sich ausnahmsweise einmal, früh aufzustehen. Schon ab 8 Uhr wird nämlich die Radio Wien-Sendung „Wow“ mit Robert Steiner und Rolf Rüdiger live und bei freiem Eintritt direkt vom Spielefest übertragen. Auch der Rest des Tages hat es in sich, dafür sorgt neben Riesen Speed-Cup-Duellen und Strategiespiel-Workshops auch die Kiddy Contest Gewinner Show am Nachmittag.

Die wichtigsten Fakten zum Spielefest

Das Wiener Spielefest 2019 öffnet an drei Tagen (15.-17. November) seine Pforten. Hunderte Gesellschaftsspiele können ausprobiert und auch vor Ort erworben werden, dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm für alle Altersgruppen. Die Tagesticketpreise liegen bei 7 Euro (Kinder 5-17 Jahre) und 12 Euro (Erwachsene) – erhältlich auf shop.raiffeisenbank.at und in allen Raiffeisenbanken mit öTicketservice sowie an den Tagen der Veranstaltung vor Ort. Es wird angestrebt, die Veranstaltung nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Events auszurichten. Empfohlen wird die öffentliche Anreise über die U1-Station Kaisermühlen – VIC.

Öffnungszeiten: Fr. 10-19 Uhr / Sa. 10-21 Uhr /So. 10-18 Uhr (8-10 Uhr: Wow Radioshow)

Nähere Informationen zum Spielefest-Programm auf: www.spiele-fest.at

Anmeldung für kostenlosen Kindergruppen-Besuch am Freitag unter: spielefest2019 @ acv.at

