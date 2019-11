Weihnachten: Heuer ohne Geschenke-Stress!

So geht’s: Tickets für das World Vision-Konzert, „Gute Geschenke“ mit Sinn aus dem Geschenkeshop und Weihnachtskarten mit Mehrwert für Firmen

Wien (OTS) - Weihnachten naht und damit auch die Frage, welche Geschenke man für Freunde, Bekannte und Geschäftspartner besorgen soll. World Vision hat einige Ideen zusammengetragen, mit denen man Freude bereiten kann – hier in Österreich und in den World Vision-Projektgebieten in den ärmsten Ländern der Welt.

Christmas Concert am 27. November

Winterliche Stimmung, ein besonderer Ort und die schönste Musik von Haydn, Mozart und Pergolesi. Das Benefizorchester Sinfonia Academica musiziert für die BesucherInnen – und für die Kinder im „Literacy Boost“-Projekt von World Vision, in das alle Spenden des Abends gehen. Ein Abend voller festlicher Klänge und ein gut eingestimmter Start in die Adventszeit.

Wo?: Wiener Hofburgkapelle, 1010 Wien / Wann?: 27. November 2019, 19:00 Uhr / Infos und Tickets unter: worldvision.at/termine

Online-Geschenkeshop: Ziegen, Schafe und co

Eine Möglichkeit, gleich doppelt Freude zu bereiten, gibt es mit den „Guten Geschenken“ von World Vision – nachhaltig und sinnvoll. Im Online-Geschenkeshop unter www.worldvision.at/geschenke reicht die Auswahl von Ziegen über Solarlampen bis hin zu Nothilfepaketen und Bienenstöcken.

Jedes dieser Geschenke erfreut nicht nur die Beschenkten, sondern unterstützt Kinder und ihre Familien in den ärmsten Regionen der Welt. Bereits im Vorfeld ermitteln World Vision-Mitarbeiter mit den Menschen vor Ort, welchen dringenden Bedarf es in den Projektländern gibt. Dementsprechend gestaltet sich die Auswahl der Geschenke.

SpenderInnen wählen ihre „Guten Geschenke“ im Online Shop, drucken sich die passende Geschenk-Urkunde mit persönlicher Widmung aus und überraschen damit ihre Familie, Freunde oder auch Geschäftspartner.

Aus diesen Geschenken kann unter anderem gewählt werden:



28 Euro: Eine Ziege ist ein ebenso robustes wie nützliches Tier und liefert einen wertvollen Beitrag für ein besseres Leben.

30 Euro: Malaria ist in Afrika nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern. Moskitonetze sichern einen gesunden Schlaf.

55 Euro: Mit dem Licht einer Solarlampe können Kinder und ihre Familien auch nach Einbruch der Dunkelheit noch lesen und lernen.

70 Euro: Schnelle Hilfe nach Katastrophen wie Erdbeben und Überschwemmungen ist entscheidend. Ein Nothilfe-Paket für 1 Familie enthält lebensnotwendige Güter von Zeltplanen bis Hygienesets.

Die gute, alte Weihnachtspost

Auch im Zeitalter der Digitalisierung für Unternehmen nach wie vor eine nette Idee: Weihnachtskarten an KundInnen und MitarbeiterInnen schicken. Einfach individuelle Weihnachtskarten mit schönen Motiven und einer persönlichen Note im Online-Shop unseres Partners gugler bestellen. 1 Euro pro Karte geht direkt als Spende an World Vision. Mindestbestellmenge sind 50 Stück. Hier geht es zum Online-Shop.

Bildmaterial zu den Geschenken (Copyrights: World Vision) finden Sie unter diesem Link.

Rückfragen & Kontakt:

World Vision Österreich

Mag. Tanja Zach

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 833 9411

tanja.zach @ wveu.org

www.worldvision.at