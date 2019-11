Wirecard und HERE Mobility bringen integrierte Mobility-as-a-Service-Lösungen auf den Markt

HERE Mobility kombiniert Angebote großer Mobilitäts-Konzerne mit steigender Nachfrage nach Smart Mobility

- Wirecard und HERE Mobility kombinieren künftig Zahlungs- und

Geolokalisierungsdienste: So können Konsumenten etwa Autofahrten

über das System buchen und parallel einen Tisch im Restaurant in

der Nähe bestellen

- Wirecard sieht "Commerce on the Move" als neuen Megatrend und

erwartet ein durchschnittliches jährliches Transaktionsvolumen

von über 10 Milliarden EUR über seine Plattform, wenn alle HERE

Mobility Services implementiert sind

- Erste Produkte werden Anfang 2020 auf der CES in Las Vegas

vorgestellt

Wirecard, der global führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, und HERE Mobility entwickeln gemeinsam integrierte B2B2C-Zahlungs- und Mobilitätsdienste. HERE Mobility ist der Mobilitätsgeschäftsbereich von HERE Technologies, einem weltweit führenden Anbieter sogenannter Location Platform Services, das Automobilunternehmen wie Audi, BMW und Daimler gehört. HERE Mobility betreibt einen offenen und wettbewerbsorientierten Smart-Mobility-Marktplatz für alle Verkehrsdienstleistungen. Über zwei Millionen Fahrzeuge sind mit dem Marktplatz von HERE Mobility in Europa, Lateinamerika und den USA verbunden.

Wirecard und HERE Mobility werden bei einer Vielzahl von Projekten zusammenarbeiten, um die Zahlungs- und Geolokalisierungsdienste der beiden Unternehmen zu nutzen. Dazu zählen Innovationen im Bereich prädiktiver Mobilitätsdienste: So können Konsumenten etwa Autofahrten über das System buchen und parallel einen Tisch im Restaurant in der Nähe bestellen. Wirecard sieht "Commerce on the Move" als neuen Megatrend und erwartet nach der Einführung aller Services mit zusätzlichen Transaktionsvolumen von über 10 Milliarden EUR pro Jahr über seine Plattform.

Als eines der ersten Projekte wird der Marktplatz von HERE Mobility in boon.PLANET, die digitale Banking- und Payment-App von Wirecard, integriert. So können boon.PLANET-Nutzer künftig über den HERE Mobility Marktplatz Fahrten suchen, buchen und bezahlen, ohne die boon.PLANET-App zu verlassen.

Die intelligente digitale Plattform von Wirecard kann künftig Geolokalisierungs- und Mobilitätsprofile nutzen und damit zusätzliche Mehrwertdienste gewährleisten. Zu den weiteren geplanten Angeboten zählen Mobilitätsdienstleistungen mit integrierten Zahlungsvorgängen für Unternehmen der Reise- und Freizeitindustrie, darunter Fluggesellschaften, Hotels, Restaurants und Sportstadien. Darüber hinaus planen Wirecard und HERE Mobility eine Zusammenarbeit im Bereich personalisierter Datenlösungen für Unternehmen und Endverbraucher, die beispielsweise zu prädiktiven Fahrdiensten führen. Wirecard soll künftig alle Zahlungen für HERE Mobility abwickeln.

Aktuell kommen weltweit immer mehr MaaS (Mobility-as-a-Service) Lösungen, wie z.B. Plattformen, auf denen Nutzer öffentliche und private Verkehrsdienste ohne eigenes Fahrzeug buchen können, auf den Markt. Laut Statista wird erwartet, dass der Umsatz von Mobilitätsdienstleistungen in Europa bis 2030 über 400 Milliarden EUR liegen wird. In China sollen es mehr als 580 Milliarden EUR sein.

"Wir freuen uns, eine strategische Allianz mit Wirecard einzugehen und von deren Expertise im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs zu profitieren", kommentiert Liad Itzhak, SVP Head of Mobility at HERE Mobility. "In Kombination mit unseren intelligenten Mobilitätslösungen sehen wir in unseren gemeinsamen Projekten mit Wirecard ein enormes Potenzial, Mobilitätsdienstleistungen weltweit zu revolutionieren."

"Branchenübergreifende Mobilitätsservices gehören immer mehr zum Alltag der Verbraucher und das Privatfahrzeug tritt in den Hintergrund. Wir wollen bei dieser Mobilitätsrevolution ganz vorne dabei sein und unsere Technologie so früh wie möglich sinnvoll einsetzen", ergänzt Michael Santner, VP Strategic Alliances bei Wirecard. "Sowohl Wirecard als auch HERE Mobility werden das Beste aus ihren Plattformen in diese Zusammenarbeit einbringen. Wir freuen uns auf neue und

spannende Projekte."

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup

Über HERE Mobility:

HERE Mobility ist der Mobilitätsgeschäftsbereich von HERE Technologies. Das Unternehmen will das Mobilitätsökosystem demokratisieren und so effizienter gestalten. Mit seiner innovativen Technologie hat HERE Mobility einen offenen und wettbewerbsfähigen Marktplatz für intelligente Mobilität für alle Verkehrsdienste geschaffen, der Mobilitätsangebot und -nachfrage in Echtzeit verbindet, um Menschen und Unternehmen weltweit zu unterstützen. Durch die Bereitstellung der richtigen Tools und Technologien macht HERE Mobility MaaS benutzerfreundlich und für jeden weltweit zugänglich. Seit der Gründung von HERE Mobility im Januar 2018 haben sich Transportanbieter aus über 500 Städten in Europa, den USA und Lateinamerika dem HERE Mobility Marketplace mit insgesamt mehr als zwei Millionen Fahrzeugen angeschlossen. Der HERE Mobility Marketplace ist bereits in Dutzenden von Städten weltweit vor Ort, darunter Los Angeles, Amsterdam, Athen und Barcelona, und wird voraussichtlich 2019 mehr als 100 weitere Städte erschließen. Erfahren Sie mehr: https://mobility.here.com/

