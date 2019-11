Zwei Verkehrstote in der vergangenen Woche

358 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 10. November 2019

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Am Dienstag, 05. November 2019, kam es im Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person ums Leben kam. Eine 67-jährige ungarische Pkw-Lenkerin bog im Kreuzungsbereich nach rechts in die Bundesstraße ein und übersah dabei die 53-jährige deutsche Pkw-Lenkerin, welche sich im Vorrang befand. Die 53-jährige Deutsche konnte nicht mehr ausweichen und wurde nach dem Anprall an das Fahrzeug der 67-jährigen Ungarin, in den Gegenverkehr geschleudert, wo sie gegen einen entgegenkommenden Pkw prallte, der sich nach dem Zusammenstoß überschlug. Die 67-jährige Lenkerin erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die beiden anderen Unfalllenker wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Am Wochenende verunglückte kein Verkehrsteilnehmer tödlich.

Beide Fahrzeuglenker kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße ums Leben. Ein Verkehrstoter musste im Burgenland und einer in Niederösterreich beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursache war in einem Fall eine Vorrangverletzung. Bei dem zweiten Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Eine Verkehrstote war ausländische Staatsbürgerin.

Vom 1. Jänner bis 10. November 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 358 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 362 und 2017 365.

