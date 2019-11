SoHo Österreich: Bundeskonferenz im Zeichen erfolgreicher Arbeit und zukünftiger Herausforderungen

Mario Lindner und Bundesvorstand mit überwältigender Mehrheit gewählt

Wien (OTS/SK) - Unter dem Motto „Stärker Gemeinsam“ ging am Samstag die Bundeskonferenz der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo über die Bühne. Rund 100 Delegierte und Gäste aus ganz Österreich stimmten im Zuge der Konferenz nicht nur über den Vorstand, sondern insbesondere über die zukünftige Arbeit der Organisation ab. Mario Lindner, der seit 2017 die Funktion des Bundesvorsitzenden innehat, wurde dabei mit 98 Prozent wiedergewählt. Mit großen Mehrheiten wurden auch die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Bakri Hallak (Wien), Christina Bielowski (Tirol), Anna-Maria Schuster (Kärnten), Rene Gschnaidtner (Oberösterreich) und Norbert Payr (Niederösterreich) bestätigt. Ebenfalls als stv. Vorsitzende wurden die Präsidentin des europäischen LGBTIQ-Netzwerks Rainbow Rose, Camila Garfias, und SoHo Frauen*sprecherin Tatjana Gabrielli gewählt. Die Konferenz stand im Zeichen des 20. Jubiläums der Arbeit der SoHo Österreich. ****

„Seit 20 Jahren kämpft die SoHo für gleiche Rechte, Vielfalt und Solidarität. Und schon fünf Jahre länger, seit dem Jahr 1994, sind wir als sozialdemokratische LGBTIQ-Bewegung aktiv. Das ist ein Grund, um nicht nur auf die Erfolge der Vergangenheit zu blicken, sondern insbesondere die neuen Herausforderungen der Zukunft anzupacken“, betonte Lindner im Zuge seiner Wahl. Gerade die letzten Jahre und Monate hätten gezeigt, wie dringend Österreich eine mutige und schlagkräftige Vielfaltsbewegung brauche. Erfolge wie die ‚Ehe für ALLE’ und der dritte Geschlechtseintrag wären nicht ohne den Schulterschluss von Politik und Zivilgesellschaft zustande gekommen. Ganz besonders das Verbot von Konversionstherapien, das auf Druck der SoHo im Juli vom Parlament beschlossen wurde, zeige, wie wichtig die Arbeit dieser Organisation sei.

„Trotzdem gibt es für uns noch viel zu tun. Die SoHo ist heute so breit und stark aufgestellt, wie nie zuvor in ihrer 20-jährigen Geschichte. Jetzt geht es darum, mit voller Kraft in die Zukunft zu blicken – sei es für ein Verbot von Diskriminierung in allen Lebensbereichen, den Kampf gegen Hate Crimes, moderne Partnerschaftsmodelle oder den Kampf gegen Rassismus und Sexismus in unserer Gesellschaft. Es gibt noch viel zu tun“, so Lindner und der neue SoHo-Bundesvorstand.

Gratulationen für ihre erfolgreiche Arbeit überbrachten der SoHo auch die stv. SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner und die Vorsitzende der Wiener SPÖ-Frauen Marina Hanke. Im Anschluss an die Bundeskonferenz ging der große Festakt „20 Jahre SoHo“ im Wiener EGA über die Bühne. (Schluss) ls

