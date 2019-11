Wiener Kindergärten: Vorfreude auf das Laternenfest

Wien (OTS) - November ist Laternenzeit: Auch dieses Jahr schenken die Kinder der städtischen Kindergärten kleine Lichtblicke in der dunklen Jahreszeit. Zahlreiche Laternen wurden in den vergangenen Wochen in ganz Wien liebevoll von Kindern in den Kindergärten gestaltet. In der Woche um den 11. November finden Lichter- und Laternenfest statt, die traditionell die bevorstehende Adventzeit einleiten.

So bunt und vielfältig wie die Laternen der Kinder sind auch die Feste der städtischen Kindergärten gestaltet. Ob nun ein Fest in der Gruppe, ein Laternenumzug im Garten, rund um den Kindergarten oder im gesamten Grätzl stattfindet, für die Kinder ist das Laternenfest ein ganz besonderes Erlebnis. Stolz präsentieren sie ihre Laternen, es wird gemeinsam gesungen und Geschichten werden erzählt.

„Traditionen des Miteinanders und gemeinsame Feste sind mir ein besonderes Anliegen, weil dabei der Kindergarten auch für die Eltern als erste Bildungseinrichtung besonders erlebbar wird“, betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Auch der Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten Daniela Cochlár liegt das Weitergeben von Traditionen am Herzen: „Das Feiern von Festen hat in den Wiener Kindergärten große Bedeutung. Bei der Vorbereitung und während der Feiern können die Kinder durch vielfältige Aktivitäten wichtige Themen in der Gemeinschaft der Kindergartengruppe erleben: Teilen, einander helfen und Fürsorge und Solidarität sind wichtige Grundsätze für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft.“

