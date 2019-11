Gesundheitstag „Frauenherbst 2019“ in Nussdorf ob der Traisen

LH Mikl-Leitner: Auch weiterhin wohnortnahe Medizin auf internationalem Niveau

Nussdorf ob der Traisen (OTS/NLK) - „Frauen haben die gleichen Chancen wie Männer. Sie müssen aber bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, Ja zu sagen zu einer geteilten Verantwortung für die Familie und sich ein Quäntchen mehr anzustrengen als die Männer. Es gibt unglaublich viele tolle Frauen, die ihren Mann stehen, und Frauen sind mindestens genauso gut wie Männer“, betonte die Landeshauptfrau am gestrigen Samstag beim Gesundheitstag „Frauenherbst 2019“ in Nussdorf ob der Traisen.

Der von der Gesunden Gemeinde Nussdorf veranstaltete Gesundheitstag in der Volksschule stand unter dem Motto „Frauenherzen schlagen anders" und beinhaltete Vorträge und Infostände zu den Themen Gesundheit und Lebensfreude, Herzgesundheit, Gendermedizin, Medikamentenwirkung und Schmerzentstehung bei Mann und Frau.

In Bezug auf den Gesundheitsbereich in Niederösterreich sagte Mikl-Leitner: „Wir verfügen über eines der weltweit besten Gesundheits- und Pflegesysteme. Jeder bekommt alle Medikamente und jede Therapie, das ist nicht überall so“. Hier sei Niederösterreich sowohl mit seinen 27 Landeskliniken als auch im Pflegebereich sehr gut aufgestellt, der Mangel an Ärzten und Pflegepersonal sei allerdings eine große Herausforderung.

„Niederösterreich tut hier, was es kann. Wir haben die Pflege-Ausbildungsplätze um 500 aufgestockt und fordern eine deutliche Erhöhung der Medizin-Studienplätze. Die einst 2.000 Studienplätze allein in Wien haben sich mittlerweile auf 1.680 in ganz Österreich reduziert, wovon wiederum nur 1.260 Absolventen auch in Österreich bleiben. Die logische Konsequenz daraus sind mehr Ausbildungsplätze, um auch weiterhin wohnortnahe Medizin auf internationalem Niveau garantieren zu können“, so die Landeshauptfrau abschließend.

