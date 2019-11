Energiewende im „ORF III Themenmontag“: Mit u. a. Dokupremiere „Heizen und Dämmen – Geschäftsmodell Energiewende“

Außerdem: „Die Wahrheit über das Heizen“, „Achtung NEUE Energien: Aufreger Windrad & Fracking in Österreich“, „Österreich: Das gedämmte Land“

Wien (OTS) - Der vierteilige „ORF III Themenmontag“ am 11. November 2019 widmet sich ganz dem Thema Heizen – wie bleibt es in der kalten Jahreszeit in den eigenen vier Wänden kuschlig warm und was ist noch ökologisch vertretbar? Ist Dämmen die Antwort oder geht der Trend zurück zum traditionellen Kaminfeuer?

Den Auftakt des vierteiligen Themenabends macht die ORF-III-Neuproduktion „Heizen und Dämmen – Geschäftsmodell Energiewende“ (20.15 Uhr) von Anna Katharina Wohlgenannt. Wer sein Umweltgewissen erleichtern möchte, baut um, richtet her, erneuert. Mietshausfassaden werden gedämmt – parallel steigen die Wohnungsmieten. Die Doku geht der Frage nach, wo hier die ehrlichen Absichten enden und die Geschäftemacherei beginnt. Denn der energetische Umbau von Wohnungen und Häusern ist ein Milliardenmarkt.

„Die Wahrheit über das Heizen“ (21.05 Uhr) verrät der nachfolgende Film von Alfred Schwarz. Ein Feuer im Kamin oder im Schwedenofen, dieser rustikalen Romantik geben sich vor allem immer mehr Städter gerne hin. Doch der neue Heiztrend hat auch seine Tücken. Solange das Holz, auch immer mehr in Form von Pellets, aus nachhaltiger und regionaler Wirtschaft kommt, ist wenig dagegen einzuwenden. Doch wegen des explodierenden Bedarfs wird vor allem in Osteuropa teilweise Raubbau an den Wäldern betrieben und dann ist es mit der Nachhaltigkeit schnell vorbei.

In der Dokumentation „Achtung NEUE Energien: Aufreger Windrad & Fracking in Österreich“ (21.55 Uhr) stehen „Energiewende“-Methoden auf dem Prüfstand, die aber vielleicht gar nicht so umweltfreundlich sind, wie sie scheinen. Fracking etwa soll das Erdölzeitalter substanziell verlängern. Im Gegenzug aber werden Chemikalien in den Grund gepumpt, die die Qualität des Grundwassers erheblich beeinflussen können. Weiteres Thema: Windparks und Hochspannungsmasten, die aus den heimischen Feldern ragen und das idyllische Landschaftsbild zerstören. Auch in Österreich läuft die Energiediskussion heiß. Peter Giczy fängt die Stimmung hierzulande ein und lässt dabei Experten zu Wort kommen.

Den Abend beschließt die Produktion „Österreich: Das gedämmte Land“ (22.45 Uhr) von Karo Wolm. Wärmedämmung gilt als selbstverständliche Maßnahme zum Schutz des Klimas. Doch es regen sich Zweifel, ob die Klimabilanz der „verpackten“ Häuser wirklich so positiv ist. Denn jedes Jahr werden Millionen Kubikmeter Plastik verbaut – ein riesiger Kunststoffberg, der in rund zwanzig Jahren wieder entfernt, vernichtet und erneuert werden muss.

