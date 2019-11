TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Sonntag, 10. November 2019, von Liane Pircher: "Streiten in einer freien Gesellschaft"

Die Debatten rund um die so genannte Gletscherehe zeigen ganz persönliche Defizite und eine fehlende Streitkultur auf.

Innsbruck (OTS) - Ja, der geplante Skigebietszusammenschluss von Pitztaler und Ötztaler Gletscher polarisiert über die Grenzen Tirols hinaus. Wie viel emotionale Sprengkraft dieses Thema auch innerhalb Tirols unter der Bevölkerung hat, zeigt sich, wenn sich TT-Reporter auf Spurensuche nach Meinungen machen – egal, ob im Tal oder in der Stadt: Überall wird am liebsten mit vorgehaltener Hand und anonym die eigene Haltung kundgetan. Da schimpfen Talbewohner auf städtische Öko-Fuzzis, die im topausgestatteten VW-Bus ihre romantische Vorstellung von einem intakten Bergleben vor der Haustüre vorfinden wollten, aber keine Ahnung vom echten, harten wirtschaftlichen Überleben im Tal hätten. Umgekehrt wird über angeblich hinterwäldlerische Talbewohner hergezogen, die selbst in Zeiten des Klimawandels noch getrieben von Wachstum und Profitgier dem Geld in Piefkesaga-Manier hinterherjagen würden.

Nicht nur in den sozialen Foren gibt es gegenseitige Beschimpfungen, die unter der Gürtellinie sind. Dazu mischt sich von beiden Seiten die Unterstellung, entweder mit Halbwahrheiten bewusst schönzufärben oder mit falschen Behauptungen, etwa über die Sprengung ganzer Berge, Stimmung machen zu wollen. Die Fronten sind dementsprechend verhärtet. Keiner traut dem anderen. Doch das bringt uns nicht weiter. Wenn es nicht gelingt, konstruktiv und vernünftig eine Debatte zu führen, gefährden wir die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Wenn es um die Zukunft Tirols geht, muss es drin sein, dass alle ihre Meinung frei aussprechen. Kritische Geister, die die Verhältnisse hinterfragen, fordern alle heraus, Pläne und Ideen ganz genau auf ihre Zukunftstauglichkeit zu prüfen. Gutes Streiten ist dabei erlaubt.

