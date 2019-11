AVISO: Sonntag, 10.11. - 16 Uhr Grüne PK mit Werner Kogler nach Erweitertem Bundesvorstand

Wien (OTS) - Einladung zur Grünen Pressekonferenz mit Bundessprecher Werner Kogler nach dem Erweiterten Bundesvorstand.

Am Sonntag, 10.November, tagt ab 12:00 Uhr der erweiterte Bundesvorstand der Grünen in der Urania in Wien.



Im Anschluss findet im Presseclub Concordia um 16:00 eine Pressekonferenz mit Bundessprecher Werner Kogler statt.

Zeit: 10.11.2019, 16:00

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien



Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen.

