Terminaviso: Erfolgswandertag im Wiener Prater

Wiener Lebens- und Sozialberaterinnen und -berater laden am 23.11.2019 zur gemeinsamen Wanderung mit den Sportlegenden Kira Grünberg und Christian Stangl

Wien (OTS) - Zum gemeinsamen "Erfolgswandertag" mit den Sportlegenden Kira Grünberg und Christian Stangl laden die Wiener Lebens- und Sozialberaterinnen und -berater alle interessierten Wienerinnen und Wiener am 23. November 2019 in den Prater ein. Die zwei- bis dreistündige kostenlose Wanderung startet beim Stadion Center und führt entlang der Route des Stadtwanderwegs 9. Auf dem Weg gibt es alltagstaugliche Infos und Tipps zu gesunder Ernährung, körperlicher Fitness und mentaler Stärke von den Sportlegenden und den Wiener Expertinnen und Experten für ein gesundes Leben. Nach der Rückkehr ins Stadion Center hält die ehemalige Stabhochspringerin Kira Grünberg ihren Erfolgsvortrag "Mein Sprung in ein neues Leben".

Expertinnen und Experten für Food, Move und Mind

Mit dem Erfolgswandertag endet der diesjährige "Gesunde Herbst" der Wiener Lebens- und Sozialberatung. "Hinter dem 'Gesunden Herbst'", begründet Harald G. Janisch, Obmann der Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung der Wirtschaftskammer Wien, die Initiative, "steckt eine einfache Idee: Wir möchten die Wienerinnen und Wiener ermutigen, sich mehr und richtig zu bewegen, sich ausgewogen zu ernähren und mental fit und widerstandsfähig zu werden. Angesichts steigender Belastungen im beruflichen wie privaten Alltag wird das immer wichtiger. Die Wiener Lebens- und Sozialberaterinnen und -berater – das sind die ernährungswissenschaftlichen, sportwissenschaftlichen und psychosozialen Beraterinnen und Berater – sind die Expertinnen und Experten für Food, Move und Mind und damit für die drei wesentlichen Faktoren für Gesundheit und Wohlbefinden."

Wiener Firmenchallenge: schon fast 900.000 Bewegungsminuten gesammelt

Im Rahmen des "Gesunden Herbstes" rufen die Wiener Lebens- und Sozialberaterinnen und -berater seit 1. Oktober 2019 auch zu einem Wettbewerb der gesundheitsfördernden Art auf: Bei der ersten "Wiener Firmenchallenge" sammeln Wiener Unternehmen seit 1. Oktober jede Minute, in der ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bewegung sind. "Bis jetzt sind schon fast 900.000 Bewegungsminuten zusammengekommen", verrät Janisch den aktuellen Zwischenstand, "und wenn am 17. November die Zielflagge fällt, werden wir die Million locker überschritten haben. Übrigens: Wer will, kann immer noch mitmachen!"

Die Gewinner der Firmenchallenge in mehreren Kategorien vom EPU bis zum Großunternehmen werden im Rahmen des Erfolgswandertags prämiert. Zu gewinnen gibt es Preise wie etwa eine Bergtour mit Christian Stangl oder Gesundheits-, Fitness- und Erfolgs-Workshops für die ganze Firma.

Praktische Informationen zum Erfolgswandertag

Termin

Samstag, 23. November 2019

Ablauf

Ab 9:30 Uhr: Treffpunkt im Stadion Center (Olympiaplatz 2, 1020 Wien) bei einem kostenlosen gesunden Frühstück

Ab 10:00 Uhr: Wanderung auf dem Stadtwanderweg 9, Gespräche mit den Sportlegenden und den Wiener Lebens- und Sozialberaterinnen und -beratern

Ca. 13:00 Uhr: Rückkehr zum Stadion Center

Ca. 14:00 Uhr: Vortrag von Kira Grünberg: "Mein Sprung in ein neues Leben", Interviews mit Christian Stangl und den Lebens- und Sozialberaterinnen und -beratern. Siegerehrung Wiener Firmenchallenge

17:00 Uhr: Ausklang

Route

Stadtwanderweg 9 (verkürzte Strecke)

Weglänge: ca. 9 Kilometer

Gehzeit: 2-3 Stunden

Aktuelle Informationen und kostenlose Anmeldung unter www.erfolgswandertag.at

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

M 0650 42 24 202

W news.wko.at