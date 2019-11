Norbert Hofer: „Mauerfall als Meilenstein zur Überwindung des realen Sozialismus“

3. Präsident des Nationalrates wünscht Deutschland eine gedeihliche Zukunft in Einheit und friedsamer Stärke

Wien (OTS) - Heute vor 30 Jahren wurde mit dem Fall der Berliner Mauer eine Bewegung in Gang gesetzt, in der Europa den realen Sozialismus überwand. Die Befreiung der DDR vom grausamen kommunistischen Regime war der Startschuss für das Zusammenwachsen Europas und ein Meilenstein in der jüngeren Geschichte. „Ich gratuliere Deutschland an diesem Jahrestag sehr herzlich und wünsche dem Land eine gedeihliche Zukunft in Einheit und friedsamer Stärke“, so Norbert Hofer, 3. Präsident des Nationalrats.

„Ich habe die DDR noch erlebt. Mein Bruder war für einen großen österreichischen Stahlkonzern in der DDR beschäftigt. Ich durfte ihn besuchen. Angst, und Beklemmung waren allgegenwärtig. Die Niedertracht des Kommunismus war in diesem Land für Jedermann spürbar“, erinnert sich Norbert Hofer. Die scheinbare Überwindung des Kommunismus dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Europa neuen Herausforderungen gegenübersteht. Extremistische Tendenzen in manchen Teilen Europas – egal ob politisch oder religiös motiviert -seien daher genau zu beobachten.

Norbert Hofer verweist auch auf die Ausstellung des Österreichischen Parlaments mit dem Titel „Bewegende Momente. Das Ende der Teilung Europas“, die noch bis Dezember 2019 am Heldenplatz besichtigt werden kann. Auf großen Schautafeln wird der Weg der Umbruch in den früheren Ostblockstaaten hin zur echten Demokratie gezeigt. Auch das legendäre Foto des früheren Außenministers Alois Mock, wo er mit seinem ungarischen Amtskollegen Gyula Horn den Eisernen Vorhang an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn durchschneidet, ist dort zu sehen. Die Ausstellung kann täglich im Rahmen eines Spaziergangs über den Heldenplatz besichtigt werden. Norbert Hofer: „Diese Ausstellung leistet einen wichtigen Beitrag, das Ende der europäischen Teilung in Erinnerung zu rufen.“

