TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Montag, 11.11.2019

- Vatikan: Gesundheitskommissar Andriukaitis nimmt an der Konferenz zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung teil (bis 13.11.)

- Brüssel: Rat "Auswertige Angelegenheiten"

- Brüssel: Außen- und Sicherheitsbeauftragte Mogherini beim Rat "Auswertige Angelegenheiten"

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn spricht im Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments über die regionale und städtische Haushaltspolitik der Europäischen Kommission

- Brüssel: Justizkommissarin Jourová spricht bei der Veranstaltung zu 30 Jahre Samtene Revolution der Tschechoslowakei



Dienstag, 12.11.2019

- Wien: Bekanntgabe der Europäischen Kulturhauptstadt 2024: Pressekonferenz mit dem Vertreter der Europäischen Kommission in Österreich Martin Selmayr, Kulturminister Alexander Schallenberg und der Juryvorsitzenden Cristina Farinha

Zeit: 10.00 Uhr

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien

(Einlass in das Bundeskanzleramt von 9.30 bis 10.00 Uhr)

- Wien: Europa: DIALOG mit Roland Adrowitzer, Koordinator der ORF-Korrespondentenbüros

Beginn: 18.00 Uhr (Einlass 17.30 Uhr)

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

- Brüssel: Rat "Auswertige Angelegenheiten" (Verteidigung)

- Brüssel: Kommissionsvizepräsident Dombrovskis spricht bei der Konferenz ‘Basel III implementation: Challenges and Impact'

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn empfängt den Minister für Süditalien und territorialen Zusammenhalt Giuseppe Provenzano

- Brüssel: Justizkommissarin Jourová spricht bei der Konferenz ‘Making the EU Charter of Fundamental Rights a reality for all: 10th anniversary of the Charter becoming legally binding'

Mittwoch, 13.11.2019

- Brüssel: Wöchentliche Sitzung der Kommissionsmitglieder

Liveübertragung (Zeit tbc)

- Brüssel: Justizkommissarin Jourová spricht bei der Konferenz ‘Towards a breakthrough on lobbying transparency?'

Donnerstag, 14.11.2019

- Wien: Multilateralism at work: The UN Industrial Development Organization and the European Union

Event within the framework of "EU UN 40 years TOGETHER in Vienna"

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

- Brüssel: Nachbarschaftskommissar Hahn nimmt an der ‘Smart Regions 3.0 Conference - Transformation through Smart Specialisation' teil

Freitag, 15.11.2019

- Brüssel: Finanzministertreffen zum Haushalt

Montag, 18.11.2019

- Bewerbungsfrist für Jugendplenartagung 2020 "Your Europe, Your Say!“ endet

Am 19./20. März 2020 veranstaltet der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) in Brüssel zum elften Mal seine Jugendplenartagung „Your Europe, Your Say!“.

Im Rahmen von „Your Europe, Your Say!“ (YEYS) werden 33 Schulen aus den 28 Mitgliedstaaten und den fünf Kandidatenländern nach Brüssel eingeladen, um ein für Jugendliche relevantes aktuelles Thema zu erörtern.

