ÖVP-Europaabgeordnete nehmen den Nachtzug nach Brüssel

"Nehmen die Nachtzug-Challenge von Greenpeace gerne an"

Brüssel (OTS) - "Wir begrüßen, dass die ÖBB ab Jänner direkte Nachtzüge von Österreich nach Brüssel einführt. Daher nehmen wir die Greenpeace Nachtzug-Challenge gerne an und nehmen am 19. Jänner 2020 den ersten Nachtzug nach Brüssel", sagen die ÖVP-Europaabgeordneten Othmar Karas, Angelika Winzig, Simone Schmiedtbauer, Lukas Mandl und Barbara Thaler in einer ersten Reaktion.

