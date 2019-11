Gipfeltreffen des innovativen Handels: TECH DAY 2019 mit internationalen Top-Speakern in Wien

eCommerce Shopsysteme, neueste Payment-Trends, Omnichannel-Lösungen und Blockchain als zentrale Themen bei der führenden Retail Technologie & eCommerce Messe Österreichs.

Wien (OTS) - Mehr als 150 führende Vertreter des heimischen Handels sowie der Tech- und Startup-Szene diskutierten am 7. November beim TECH DAY 2019 über die "Retail Evolution". Die achte Auflage des jährlichen Retail-Pflichttermins fand hoch über den Dächern Wiens im spektakulären ThirtyFive Twin Tower am Wienerberg statt und wurde von Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch und Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will eingeleitet.

Programm und Setting der Veranstaltung waren so breit und interaktiv wie noch nie angelegt: Neben drei Keynotes und einem Experten-Dialog gab es insgesamt sechs Kurzvorträge im Pecha Kucha Format sowie fünf Startup Pitches. Ziel des Events war es, jene digitalen Innovationen und Anwendungsszenarien auf die Bühne zu holen, die den Handel online wie offline weiterbringen. Hochkarätige Speaker wie die Retail-Experten Markus Petzl und Regina Mittermayer-Knopf, Online Marketer Philipp Pfaller, die Blockchain-Gurus Andreas Freitag und Thomas Zeinzinger, Business Angel Werner Wutscher uvm. sorgten für einen Take-Home-Value der Extraklasse.

Réka Artner führte als Moderatorin charmant und souverän durch den Tag. Rainer Will bedankte sich am Ende der Veranstaltung bei allen Partnern und Sponsoren, die für langjährige Erfahrung und höchste Kompetenz stehen, u.a. Loomis, Siteimprove, Editel, Fortinet, D-Con, IQCashNow, Paysafecard, Wirecard, Immofinanz und viele mehr.

Unter den zahlreichen Besuchern waren auch: Bernd Albl (Umdasch), Mike Arshinskiy (Deloitte), Michael Ganner (kika/leiner), Georg Hauger (TU Wien), Marlis Heintschel (A1), Michael Hoffmann (EY), Markus Inzinger (Otago), Roman Koch (Gebr. Heinemann), Wolfgang Leutner (EP Electronic Partner), Simon Lindenthaler (Lidl), Ruth Moss (CRIF), Alexander Neumayer (REWE), Christus Paraskerupurlos (Microsoft), Andreas Pesenhofer (ACL Advanced Commerce Labs), Michael Pirka (Metro), Klaus Schaffer (Editel), Roman Schwarzenecker (ACSC), Harald Stingl (Hagebau), Roman Verdino (SIX Payment Services), Gerhard Waschier (Juwelier Waschier), Felix Windisch (ROMA), Claudio Winkler (IKEA), Stefan Wokalik (T-Systems), Matthias Zacek (g-Xperts), uvm.

Den vollständigen Nachbericht sowie Pressefotos finden Sie hier: www.techday.at

