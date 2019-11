Ecolog International und Mireo haben eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, um gemeinsam bahnbrechende digitalisierte Lösungen mit Unterstützung von "SPACE-TIME(TM)" anzubieten

Dubai, Vae und Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Ecolog International, ein weltweit führender Spezialdienstleister für Logistik, technische Planung, Facility Management und Umweltdienstleistungen, und Mireo, ein bahnbrechender Anbieter von fortschrittlicher Softwaretechnologie für Geo-Informationssysteme und Big Data Analysis sowie GPS-Ortung und Flottenmanagementlösungen, haben eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet. Ziel ist es, eine richtungsweisende integrierte digitale Lösung anzubieten, die die Zukunft einiger Anwendungen in den Bereichen intelligente Logistik, Asset-Tracking, vorausschauende Wartung und fortschrittliche KI-Algorithmusoptimierung neu definieren könnte.

- Die integrierte digitale Lösung umfasst Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, intelligente Logistik, vernetzte Mobilität, vorausschauende industrielle Instandhaltung sowie Energie und intelligente Netze.

- Die Lösungen basieren auf dem innovativen Cluster "SPACE-TIME(TM)", der in der Lage ist, Petabyte an Daten in beispielloser Geschwindigkeit zu speichern und zu analysieren.

Im Rahmen der bei der 1. Deutsch-Arabischen Wirtschaftskonferenz in Düsseldorf unterzeichneten Vereinbarung wird Ecolog ein globales Zentrum für Lösungen einrichten, um Dienstleistungen und Lösungen für die Bereiche Verteidigung und humanitäre Arbeit sowie Logistik und Handel bereitzustellen. Basierend auf Mireos innovativem SPACE-TIME(TM) Cluster, der in der Lage ist, Petabyte an Raum-, Zeit- und Sensordaten sofort zu speichern und zu analysieren, wird Ecolog eine umfassende Palette an digitalen Lösungen für die städtische Mobilität, intelligente Logistik, prädiktive Analytik und Wartung sowie fortschrittliche Optimierung von KI-Algorithmen anbieten.

Ali Vezvaei, Chief Executive Officer von Ecolog International, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: "Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, die Grenzen dessen, was heute in einer Vielzahl von Anwendungen möglich ist, neu zu definieren: von der prädiktiven Analytik, über die Energieverteilung und Anlagenüberwachung bis hin zur vernetzten und autonomen Mobilität. Wir freuen uns, dies weiter voranzubringen und unseren Kunden Dienstleistungen jenseits ihrer derzeitigen Vorstellungskraft zu bieten."

Leonardo Siladic, Chief Executive Officer bei Mireo, ergänzte: "Innovation ist ein zentraler Wert bei Mireo. Wir konzentrieren uns auf die Bereitstellung anspruchsvoller, erstklassiger Technologien, um die Herausforderungen von morgen zu meistern. Diese Vereinbarung mit Ecolog wird es uns gemeinsam ermöglichen, mit "SPACE-TIME(TM)" einen Quantensprung in einer Vielzahl von Anwendungen zu machen."

Ecolog ist ein weltweit führender Spezialdienstleister, der Logistik, technische Planung, Facility Management und Umweltdienstleistungen bündelt und aus einer Hand anbietet. Das Unternehmen bietet schlüsselfertige und individuelle Lösungen und Dienstleistungen für Regierungen und Streitkräfte, humanitäre Organisationen und gewerbliche Kunden in den Geschäftsfeldern Energie, Öl und Gas, Bergbau und Infrastruktur an. Seit der Unternehmensgründung vor über 20 Jahren hat Ecolog mehr als 1.100 Projekte durchgeführt. Das Unternehmen ist in über 40 Ländern aktiv und beschäftigt fast 12.000 hoch motivierte Mitarbeiter an über 150 Standorten auf der ganzen Welt.

MIREO ist ein Anbieter von Softwaretechnologie, die von GPS-Tracking über Flottenmanagementlösungen bis hin zu Geo-Informationssystemen und Big Data Analysis reicht. Mireo wurde 2001 gegründet und ist ein Pionier bei der Entwicklung preisgekrönter GPS-Navigations- und Softwarelösungen für Tracking und Flottenmanagement. Das Unternehmen hat die Grenzen der Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit bei der Analyse raumzeitlicher Daten neu definiert.

