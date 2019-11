Gesundheitskasse – Kucher: „Versichertengeld muss bei PatientInnen ankommen, nicht bei fragwürdigen Beratungsunternehmen“

Außenauftritt der Österreichischen Gesundheitskasse kostet sechsmal mehr als geplant

Wien (OTS/SK) - „Was wir befürchtet haben und wo wir immer davor gewarnt haben, ist leider Realität“, ist SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher über den heutigen Bericht in der „Krone“ entsetzt, wonach der Außenauftritt der Österreichischen Gesundheitskasse mit 3,2 Millionen Euro sechsmal mehr kostet als geplant. „Man darf nicht vergessen, dass von ÖVP und FPÖ eine Patientenmilliarde versprochen wurde, in Wahrheit verschleudert die türkis-blaue ‚Reform‘ hunderte Millionen. Das Geld, das da zum Fenster hinausgeworfen wird, gehört den Versicherten. Es sind die Beiträge, die von uns allen einbezahlt werden und die unsere Gesundheitsleistungen finanzieren sollen. Sie dürfen nicht für suspekte Logos verschwendet werden sollen“, so Kucher. Die SPÖ will, dass „jeder Euro für die Patientinnen und Patienten ausgegeben wird und nicht für fragwürdige Beratungsleistungen.“ ****

Leider ging es der letzten Regierung nie um Verbesserungen der Leistungen für die Versicherten, sondern immer nur um „raus mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus den Kassen und darum, Gelder befreundeten türkis-blauen Beratungsunternehmen zuzuschieben.“

Dabei gebe es gerade im Gesundheitsbereich so viel zu tun, etwa, dass endlich alle die gleichen Leistungen aus der Krankenversicherung bekommen, egal, ob ArbeitnehmerIn, BeamtIn oder LandwirtIn. „Jede und jeder muss Zugang zur besten Versorgung haben, ohne Leistungseinschränkung oder neuen Selbstbehalten“, so Kucher. (Schluss) sl

