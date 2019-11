Moosbrugger: Wer Klimaschutz ernst nimmt, greift zu heimischen Äpfeln

LEH-Plastiksackerl-Verzicht und Äpfel aus Übersee sind Klimaschutz-Widerspruch

Wien (OTS) - "Wer Klimaschutz ernst nimmt, der greift zu heimischen Äpfeln. Das wissen Konsumentinnen und Konsumenten, und das gilt erst recht für den Lebensmittelhandel. Niemand braucht in Österreich Äpfel aus Ländern der Südhalbkugel, die bis zu 10.000 km am Buckel haben, wenn zur selben Zeit bei uns die Apfelernte stattfindet und die Lager voll mit frischer, knackiger Ware sind. Plastiksackerl aus den Obstregalen der Supermärkte wegzuräumen, mag zwar eindrucksvoll sein, aber dem Klima ist erst dann wirklich geholfen, wenn mehr heimisches Angebot im Regal liegt. Plastiksackerl-Verbot und gleichzeitig Äpfel aus Übersee über Tausende Kilometer zu importieren, das passt nicht zusammen und läuft echtem Klimaschutz zuwider. Unsere Bäuerinnen und Bauern bieten erstklassige Qualität aus der nächsten Umgebung. Die Entscheidung, ob der Kunde diese auch im Regal findet, muss nun der Handel treffen", stellt LK Österreich-Präsident Josef Moosbrugger anlässlich des heutigen Tages des Apfels fest. Er ergänzt: "Umfragen belegen, dass die Verbraucher bei Obst und Gemüse Regionalität und Saisonalität bevorzugen. Wenn dies der Lebensmittelhandel in seiner Einkaufspolitik viel stärker berücksichtigt, kommt er nicht nur Kundenwünschen entgegen, er setzt auch klare Maßnahmen für den Klimaschutz."

Apfelernte 2019 durchschnittlich



Das EU-Erntejahr 2018 erbrachte mit mehr als 13 Mio. t Äpfeln einen Rekord. Aufgrund von Wetterkapriolen, wie Frühjahrsfröste, Hitze und Hagel, wird die Ernte 2019 bei den europäischen Äpfeln um 20% geringer eingeschätzt als im Rekordjahr 2018. Mit 10,5 Mio. t ist die diesjährige EU-Ernte die siebtgrößte der letzten zehn Jahre.

Die Apfelernte in Österreich liegt im langjährigen Schnitt bei rund 220.000 t, im Hauptproduktionsland Steiermark wird sie heuer auf 144.000 t geschätzt und ist somit um 22% Prozent niedriger als im Vorjahr. (Schluss)

