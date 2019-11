Doppel-Auszeichnung für Huawei Single Voice Core

Wien (OTS) - Die „Single Voice Core“-Lösung von Huawei wurde auf dem Voice & Advanced Communications Summit in Berlin zur „Best 5G Voice Solution“ und zum „Communications Innovator of the Year“ gekürt. Die Auszeichnungen unterstreichen Huaweis Kompetenz bei Echtzeit-Kommunikationstechnologien sowie bei der Entwicklung und Anwendung von Netzwerken.

Sprachdienste bleiben in der 5G-Ära ein grundlegender Telekommunikationsdienst – und gewinnen sogar noch an Bedeutung. Allerdings stehen mobile 5G-Sprachdienste auch vor großen Herausforderungen: Die Koexistenz verschiedener Funkzugangstechnologien (2G, 3G, 4G und 5G) macht die Betriebsführung des Sprachnetzes komplexer und die Serviceerfahrung uneinheitlicher. Die Konvergenz und Vereinfachung von Netzwerken ist somit entscheidend.

Weniger Kosten, mehr Effizienz

Huaweis innovative Single Voice Core Lösung löst diese Probleme und macht das Sprachnetz benutzerfreundlicher. Sie vereint mehrere Sprachnetze und ermöglicht allen Teilnehmertypen (2G, 3G, 4G, 5G und Festnetz) den Zugriff auf ein All-in-One-Sprachnetzwerk. Dadurch wird die Anzahl der Netzwerkelemente und peripheren Schnittstellen reduziert, die Ressourcenteilung optimiert und ein einheitliches Serviceerlebnis gewährleistet.

Die Single Voice Core Lösung reduziert die Betriebskosten (OPEX), erhöht den Return on Investment (ROI) und verbessert die Effizienz der Betriebsführung. Sie beschleunigt zudem die vollständige Cloudifizierung von Sprachnetzwerken und ermöglicht eine schnelle Innovation von Industrieanwendungen.

20 Milliarden Verbindung in Echtzeit

„Die Auszeichnungen für die Huawei Single Voice Core Lösung sind eine große Ehre für uns. Vielen Dank für Ihre Anerkennung", so Zhao Yue, Präsident der CS&IMS-Produktlinie des Huawei Cloud Core Networks, bei der Preisverleihung. „Wir werden die Carrier beim Aufbau eines All-in-One 5G-Sprachinfrastrukturnetzes unterstützen und die Netzwerkressourcen öffnen, um 20 Milliarden Audio- und Videoverbindungen in Echtzeit zwischen Menschen sowie zwischen Menschen und Dingen zu ermöglichen und so zusätzlichen Mehrwert für die Kunden zu schaffen.“

Dank der permanenten Investitionen in Sprachdienste verfügt Huawei heute über ausgereifte Sprachlösungen und umfangreiche Erfahrung. Huaweis VoLTE-Lösung (Voice over LTE) wird von mehr als 70 Carriern weltweit kommerziell genutzt und bedient mehr als 600 Millionen Kunden.



