Lebende Schaufensterauslage in Wien

Heute auf der Mariahilfer Straße

Passend zum Launch des neuen Produktes Dr. Böhm® Ein- und Durchschlaf akut findet man in der Apotheke „Zur Kaiserkrone“ auf der Mariahilfer Straße in Wien diese tolle Auslage.

Vorerst durfte sich ein übergroßer Teddy dort im Bett ausruhen. Diese Ruhe war jedoch von kurzer Dauer! Heute Freitag, 08. November 2019 wird es sich der radio 88.6 Moderator Mario Batka dort für einen ganzen Tag gemütlich machen und so zur lebenden Schaufensterpuppe. Die Aktion in Kooperation mit radio 88.6 findet ausschließlich an diesem Tag von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt.

Selfie machen und gewinnen

Passanten haben die Möglichkeit mit dem Batka im Schaufenster ein Selfie zu machen, dieses dann auf der Website von radio 88.6 hochzuladen und mit ein bisschen Glück ein tolles Dr. Böhm® Monats-Packages im Wert von über € 80,- zu gewinnen.

Teddy sucht ein neues zu Hause

Wer keine Gelegenheit hatte sich das lebende Schaufenster anzusehen und beim Gewinnspiel mitzumachen muss nicht traurig sein. Da dem Teddy so viel Aufmerksamkeit gar nicht recht ist, hat er beschlossen sich ein ruhigeres Heim zu suchen. In einem Folgegewinnspiel auf der Facebookseite von Dr. Böhm® werden Teilnehmer die Möglichkeit haben den XXL-Teddy dauerhaft zu sich nach Hause zu holen und ihm ein ruhigeres Umfeld zu bieten.

Akute Schlafprobleme? Jetzt gibt’s was Neues aus der Apotheke!

Mehr als die Hälfte der Österreicher kann nachts nicht durchschlafen, bei rund 30 % klappt es schon mit dem Einschlafen nicht – besonders in stressigen Phasen treten Schlafprobleme gehäuft auf. Ein Grazer Forscherteam präsentiert nun eine vielversprechende Unterstützung.

Endlich wieder eine erholsame Nacht genießen – davon träumen viele Österreicherinnen und Österreicher und zwar leider häufig mit offenen Augen, denn der ersehnte Schlaf will sich einfach nicht einstellen. Ursache für den Schlafmangel ist oft der Stress: Die Hektik des Tages macht sich auch abends bemerkbar, wenn sich einfach keine Entspannung einstellen will. Man kommt nicht zur Ruhe, liegt lange wach oder wacht mitten in der Nacht auf. Weiterschlafen? Fehlanzeige!

Innovative Neuentwicklung aus Graz

Eine Neuentwicklung der Forschungsabteilung von Dr. Böhm® in Graz lässt nun aufhorchen: Die Experten, die schon viele bewährte pflanzliche Produkte entwickelt haben, präsentierten Anfang Oktober Dr. Böhm® Ein- und Durchschlaf akut. Die kleinen Dragees lassen sich leicht schlucken, sie enthalten natürliche, entspannende Inhaltsstoffe, die es in dieser Dosierung bisher noch nicht am Markt gab: Xanthohumol, der aktive Inhaltsstoff im Hopfen, beruhigt und entspannt, Baldrian unterstützt das Durchschlafen, Melatonin verkürzt die Einschlafzeit. Ein Dragee vor dem Schlafengehen reicht aus für eine erholsame Nacht.

Von Apothekern empfohlen

Gerade für berufstätige Menschen, die am nächsten Tag wieder voll leistungsfähig sein wollen, kommen chemische Schlafmittel nicht infrage. Zu groß ist die Gefahr einer Abhängigkeit oder das Risiko vor dem gefürchteten Hang-over-Effekt, durch den man sich am Tag nach der Einnahme wie gerädert fühlt. Stattdessen empfehlen Apotheker pflanzliche Inhaltsstoffe mit Melatonin, wie sie auch in Dr. Böhm® Ein- und Durchschlaf akut enthalten sind. Diese sind sehr gut verträglich und können in Phasen akuter Belastung hilfreich sein, um Schlafprobleme rasch und zugleich schonend in den Griff zu bekommen.



Empfehlung: Fragen Sie in Ihrer Apotheke nach Ein- und Durchschlaf akut von Dr. Böhm® (PZN 4995623)

Rückfragen & Kontakt:

APOMEDICA Pharmazeutische Produkte GmbH

Karin Kohlfürst

Leitung Kommunikation

+43 316 823533 45

karin.kohlfuerst @ apomedica.com

www.apomedica.com