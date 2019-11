ASFINAG: Erstmals alle Verkehrsträger auf einen Blick mit der neuen intermodalen Verkehrsmeldungskarte

Europaweit einzigartiger Service ab sofort auf asfinag.at online verfügbar

Wien (OTS) - Ein einziger Blick genügt, um jetzt Echtzeit-Informationen zu allen Verkehrsträgern zu erhalten. Die ASFINAG hat gemeinsam mit der Verkehrsauskunft Österreich die Übersichtskarte auf asfinag.at weiterentwickelt und stellt ab sofort Inhalte für die wesentlichsten Fortbewegungsmittel wie Öffentlicher und Individual-Verkehr in einer Übersicht zur Verfügung. Das bestehende Service, welches bereits das hochrangige und niederrangige Straßennetz beinhaltet, wurde deutlich erweitert. „Mit dieser Innovation haben unsere Kundinnen und Kunden erstmals wirklich alles im Auge. Das ermöglicht die optimale Wahl des Fortbewegungsmittels, basierend auf der momentanen Verkehrslage“, informiert ASFINAG-Geschäftsführer Bernd Datler. Für ein möglichst optimales Handling können Nutzerinnen und Nutzer darüber hinaus die Einstellungen mittels Filter und Einstellungen individualisieren.

Das Einbeziehen aller Verkehrsträger nennt sich intermodal – ein Service, das der ASFINAG besonders wichtig ist. So zeigt die neue Online-Gesamtschau jetzt auch Meldungen wie etwa von ÖBB oder der Verkehrsverbünde über Bauarbeiten, Haltestellen-Verlegungen, Umleitungen oder Ersatzverkehr an.

Auch über die kostenlose und beliebte ASFINAG App „Unterwegs“ bietet einen intermodalen Routenplaner an. Die weiteren Vorteile der App: Infos über Verkehrsbehinderungen oder Grenz-Wartezeiten in Echtzeit, mehr als 1.600 Webcams, das gesamte Angebot an Digitalen Mautprodukten und natürlich die aktuellen Abfahrtssperren.

