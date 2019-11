ERINNERUNG / Dreh- und Fototermin am 11.11.2019: "Weltrekordversuch in Wien: Die längste Brettljause der Welt“

Wien (OTS) - Eine Szene wie aus dem Schlaraffenland: 250 Meter original steirische Brettljause in der Wiener Innenstadt. Damit wollen der Verein der Steirer in Wien und der Tourismusregionalverband Süd- & Weststeiermark am 11.11.2019 den Weltrekord für die längste Brettljause der Welt aufstellen. Nachdem ein Notar die Gesamtlänge der Brettljausen vermessen und den Weltrekord offiziell bestätigt hat, wird das steirische Buffet um 11:11 Uhr eröffnet.



Auf die Passanten, Wien-Touristen und Freunde des Steirerballs warten mehr als 1.000 steirische Brettljausen mit Schinken, Speck, geselchten Würsteln, Käse sowie frisch geriebenem Kren und Bauernbrot. Der Weltrekord wird von über 30 Betrieben aus der Süd- & West-Steiermark unterstützt, die die köstlichen Schmankerln und Weine zur Verfügung stellen.



Der Verein der Steirer und der Tourismusregionalverband Süd- & Weststeiermark laden Sie herzlich zum Weltrekordversuch mitten im Herzen Wiens am Montag, 11. November 2019, um 11:11 Uhr ein.



Vor Ort anwesend sind:

• Mag. Guido Jaklitsch, Obmann des TRV Süd- & Weststeiermark

• Herbert Germuth, Obmann-Stellvertreter (Südsteiermark)

• Ewald Zarfl (Schilcherland Steiermark)

• Ing. Adi Kern (Lipizzanerheimat Steiermark)

• Thomas Brandner, Geschäftsführer des TRV Süd- & Weststeiermark sowie weitere Vorstandsmitglieder, Bürgermeister und Vorsitzende aus den Regionen Südsteiermark, Schilcherland und Lipizzanerheimat

• Mag. Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien

• Elisabeth Hakel, Obmann-Stellvertreterin

• Edith Müller, Obmann-Stellvertreterin sowie weitere Vorstandsmitglieder des Vereins der Steirer in Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!



Ihre Anmeldung nehmen wir gerne unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 beziehungsweise info@foggensteiner.at entgegen.

Datum: 11.11.2019, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Innerer Burghof/Hofburg Wien

1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

3, Beatrixgasse 32/7/4

Tel. 01-712 12 00

info @ foggensteiner.at