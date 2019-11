Schieder: Volle Unterstützung für Nachtzug-Challenge

Europa muss mehr in öffentliche Verkehrsmittel investieren

Wien (OTS/SK) - Am 19. Jänner 2020 fährt der erste Nachtzug von Wien nach Brüssel. Greenpeace hat heute die EU-Abgeordneten eingeladen, an der Zugfahrt teilzunehmen. Unterstützung dafür kommt von den SPÖ-Europaabgeordneten, die an der Fahrt teilnehmen werden. ****

"Wir nehmen die Challenge gerne an. Die ÖBB machen vor, wie wichtig Investitionen ins öffentliche Verkehrssystem sind, um die Umwelt zu entlasten. Das brauchen wir für ganz Europa. Gerade für Strecken bis 1.000 Kilometer ist die Bahn im Sinne des Klimaschutzes natürlich das beste Verkehrsmittel. Deshalb ist der Nachtzug auf der Strecke zwischen Wien und Brüssel schon jetzt wegweisend", sagt SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und ergänzt: "Die SPÖ-Delegation im Europaparlament ist bei der Nachtzug-Challenge von Greenpeace ganz auf Schiene." (Schluss) ls

