Weihnachtsbaum am Rathausplatz: Die Weihnachts-Elfen mit dem Akkuschrauber sind wieder im Einsatz

Wien (OTS/RK) - Der Weihnachtsbaum am Rathausplatz wird der schönste der Stadt - dafür sorgen auch heuer wieder die Baumpfleger der Wiener Stadtgärten. Das eingespielte Team der „Weihnachts-Elfen mit dem Akkuschrauber“ ist derzeit am Rathausplatz im Einsatz. Die 32-Meter-Fichte aus Salzburg steht seit Dienstag am Rathausplatz. Im Klettergurt am Stamm gesichert, überprüfen die Baum-Profis der Wiener Stadtgärten jeden Ast der Fichte und bessern Fehlstellen aus. Dafür liegen rund 100 Äste bereit, die im Stadtgarten-Stützpunkt im Rathauspark mit einer Maschine und mit Hobel zurechtgeschnitten werden. Per Hebebühne werden die Äste in 32 Meter gehoben und von den Arbeitern am Baum angebracht. Das Ziel des Teams um Georg Scheidl ist es, den Baum möglichst gleichmäßig ausschauen zu lassen. Drei Tage haben sie heuer dafür Zeit, dann sind die Elektriker mit der Montage der 2.000 LED-Lichter für die Weihnachtsbeleuchtung dran.

Die Behandlung durch die „Weihnachts-Elfen mit dem Akkuschrauber“ bekommt jeder Weihnachts-Baum am Rathausplatz, seit dem Jahr 1959. Das Team von Georg Scheidl ist das ganze Jahr über für die Baumsicherheit und Baumpflege in den städtischen Grünanlagen zuständig, in der Vorweihnachtszeit kommt die Arbeit am prominentesten Baum der Stadt dazu.

Am Samstag, 16. November um 17.30 Uhr wird der Weihnachtsbaum am Rathausplatz von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer feierlich illuminiert.

