9. Bezirk: Bildender Streifzug durch die Votivkirche

Wien (OTS/RK) - Eine Menge interessanter Orte und Objekte in der Votivkirche zeigt die Volksbildnerin und Bezirkshistorikerin Petra Leban in einer Führung am Samstag, 30. November. Anfang der lehrreichen Besichtigung: 11.00 Uhr. Die Tour beginnt beim Haupteingang des Gotteshauses (9., Rooseveltplatz 8). Geplant war der Rundgang für Samstag, 9. November, ab 11.00 Uhr. Dieser Termin fällt aus.

Am Samstag, 30. November, bestaunen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel die Tumba von Graf Niklas Salm, den „Antwerpener Passionsaltar“, ein „Kaiserfenster“ und weitere Besonderheiten. Petra Leban spricht zudem über den Architekt Heinrich von Ferstel und über die Verbindung des Seligen Franz Jägerstätter mit dem Sakralbau. Als Teilnahmebeitrag sind pro Person 7 Euro zu bezahlen. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0676/81 18 25 411 (Petra Leban).

Information per E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at

Veranstaltet wird die Führung vom Verein „Rhythmus und Kultur“ in Kooperation mit der Votivkirche am Alsergrund. Petra Leban ist ehrenamtlich tätige Leiterin des Bezirksmuseums Simmering und klärt das Publikum an dem Vormittag über das alte Spottlied vom „verwahten“ Schneider auf der Heide in Simmering und über die Zusammenhänge mit der Votivkirche auf. Beantwortung von Fragen via E-Mail: bm1110@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Votivkirche (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Votivkirche/

Votivkirche zum Göttlichen Heiland: www.votivkirche.at

Petra Leban, Bezirksmuseum Simmering: www.bezirksmuseum.at

Kultur-Termine im 9. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/alsergrund/

