VP-Schwarz zum Tag des Gymnasiums: Großes Danke an alle Lehrerinnen und Lehrer

Gerade im urbanen Raum Herausforderungen groß und Aufgaben vielfältig – Ausbau der echten Gymnasien in der Langform für Wien gefordert

Wien (OTS) - „Wir wollen, dass Vielfalt statt Einfalt in der Stadt forciert wird, wo Leistung gefordert und gefördert und nicht durch Gleichmacherei verhindert wird. Daher braucht es in Wien einen Ausbau der echten Gymnasien in der Langform“, so die Bildungssprecherin der neuen Volkspartei Wien Sabine Schwarz anlässlich des heutigen „Tages des Gymnasiums“. „Mogelpackungen, bei denen die Unterstufe als Neue Mittelschule geführt wird, bringen uns dabei nicht ans Ziel. Denn wenn die Wiener SPÖ vom Gymnasium-Ausbau spricht, sind damit immer nur AHS-Oberstufen gemeint. Das Gymnasium in der Langform inkl. AHS-Unterstufe wird von Rot-Grün nach wie vor aus ideologischen Gründen boykottiert“, so Schwarz. So wurde das letzte öffentliche Gymnasium inklusive AHS-Unterstufe vor 17 Jahren eröffnet.

Den engagierten Lehrerinnen und Lehrern sowie den Direktorinnen und Direktoren spricht die Bildungssprecherin ein großes „Danke schön“ aus. „Sie sorgen tagtäglich in unserer Stadt dafür, dass unsere Kinder bestmöglich gefordert und gefördert werden“, so Schwarz. Gerade im urbanen Raum sind die Herausforderungen groß und die Aufgaben vielfältig. „Umso mehr brauchen unserer Lehrerinnen und Lehrer die bestmögliche Unterstützung von Politik und Verwaltung. Sie tragen eine große Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder. Ihre tägliche Arbeit, ihr Einsatz und ihre Geduld ist von unschätzbarem Wert für unsere Gesellschaft. Dafür kann man nicht oft genug Danke sagen“, so Schwarz abschließend.

