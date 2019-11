Die Lieblingssportart der „Seenager“ steht fest!

5000 Senioren (Generation 50+) nahmen an der „Was ist Ihr Lieblingssportart“-Umfrage im Zuge der Lebenslust Messe teil.

Wien (OTS) - Seenager sind Senioren, die sich als Teenager fühlen. Das Voting hat ergeben, dass wandern und walken an der erster Stelle stehen. Über 30 Prozent bevorzugen diese Sportart und üben diese auch regelmäßig aus. Darauf folgen auf Platz 2 Radfahren und auf Platz 3 Schwimmen.

Auch exklusive Sportarten konnten in Erfahrung gebracht werden, wie Fechten, Golfen, Qi Gong oder auch Smovey.

In diesem Sinne laden wir SEENAGER, zu „Walk & Talk“ Runde am 13.11.2019 (monatlich einmal) um 11 Uhr am Kahlenberg (vor der polnischen Kirche) ein, um über Gesundheitsthemen bei einer gemütlichen Wanderung zu plaudern. Unser Motto: „HEY, WIR WERDEN 100!“

Seenager BotschafterInnen erzählen auch ihre Tipps & Trick, was sie für ihre Gesundheit tun.

Weitere Informationen zu SEENAGER erhalten Sie unter: www.seenager.me

Anmeldung zum „Walk & Talk“

SEENAGER "WALK & TALK" am Kahlenberg Über Gesundheitsthemen bei einer gemütlichen Wanderung plaudern. Teilnehmen

Rückfragen & Kontakt:

SEENAGER.ME

Kontaktinformation: Erika Krizsan

Tel: +43 (0)664 8207347

E-Mail: e.krizsan @ seenager.me

Website: www.seenager.me