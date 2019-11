NEOS zum WKO Konjunkturgipfel: Nur schöne Überschriften sind zu wenig

Sepp Schellhorn: „Die Wirtschaft spürt Gegenwind, wir brauchen konkrete Maßnahmen zum Gegensteuern, nicht nur leere Worte.“

Wien (OTS) - „Die österreichische Wirtschaft spürt Gegenwind. Gestern gab es schlechte Nachrichten von der Voest, heute von der AUA. Derheutige Konjunkturgipfel der WKO war daher wichtig und richtig. Doch leider wurden von Seiten der WKO abermals nur Überschriften präsentiert. Das ist zu wenig“, kommentiert NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn. Investitionen stärken - Bildung verbessern - Innovation fördern - Bürokratie abbauen – Steuern senken. Das seien alles Dinge, die jetzt dringend gebraucht werden. Doch konkrete Vorschläge, was sie zu tun gedenkt, sei die Kammer heute schuldig geblieben. „Die Überschriften sind schön und gut, aber Harald Mahrer muss aufhören, in seinem Elfenbeinturm nur das Silber zu polieren und endlich in die Entfaltung kommen. Seit Jahren ist bekannt, in welche Richtung Österreich steuert, die Wirtschaftskammer hat aber schlicht verabsäumt, sich rechtzeitig und ernsthaft um ihre Mitglieder zu kümmern. Harald Mahrer soll endlich damit aufhören, das Sprachrohr der Lichtenfelsgasse zu sein und sich zur Abwechslung darum kümmern, wofür er eigentlich durch Zwangsbeiträge bezahlt wird. Es braucht Lösungen beim Fachkräftemangel, bei den immer weiter steigenden Lohnnebenkosten, beim Verwaltungsaufwand in den Betrieben und beim Gegensteuern gegen eine nächste Wirtschaftsflaute.“

Schellhorn nennt konkrete NEOS-Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft und zur Entlastung der Unternehmen in Österreich: „ 83 Prozent der österreichischen Mittelstandsunternehmen finden keine geeigneten Fachkräfte. Wir wollen deshalb eine besseren Vernetzung zwischen Schulen und Unternehmen und endlich eine langfristige Einwanderungsstrategie samt Reform der Rot-Weiß-Rot-Card, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und wir fordern eine spürbare Senkung der Lohnnebenkosten. Denn Mitarbeiter kosten zu viel und verdienen zu wenig. Und natürlich brauchen wir endlich die seit Ewigkeiten versprochene, aber noch von keiner Regierung umgesetzte Abschaffung der Kalten Progression.“

