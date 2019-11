Ausbau der Landesstraße L 85 zwischen Weistrach und Haag abgeschlossen

Kosten von 570.000 Euro übernimmt das Land Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße L 85 wurde in den vergangenen drei Wochen zwischen Weistrach und Haag auf einer Länge von rund 4,3 Kilometern saniert. Die Bauarbeiten wurden von der Straßenmeistereien St. Peter in der Au und Haag in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region umgesetzt. Die Gesamtbaukosten von rund 570.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

