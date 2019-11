Industrie: Unternehmen aller Größen und Beschäftigte nachhaltig entlasten

IV-GS-Neumayer: International tätige Unternehmen stärken – Gesicherte internationale Vernetzung für heimischen Wirtschaftsstandort entscheidend

Wien (OTS) - „Eine attraktive Standortpolitik, die für Unternehmen und Beschäftigte international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen schafft, ist Voraussetzung, um Wohlstand und Arbeitsplätze in Österreich nachhaltig zu sichern und zu stärken. Das gilt insbesondere für ein stark exportorientiertes Land, in dem zahlreiche große international tätige Unternehmen aktiv sind – entweder durch Zentralen oder wichtige Niederlassungen“, betonte Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), am heutigen Donnerstag. „Es gilt international tätigen Unternehmen in Österreich zumindest Chancengleichheit im internationalen Wettbewerb zu geben.“ Wenn dies nicht gegeben sei, müsse ein weltweit ausgerichtetes Unternehmen – wie die Austrian Airlines – Maßnahmen setzen, um nachhaltig im harten internationalen und auch konzerninternen Wettbewerb bestehen zu können. Dieses Beispiel und die konjunkturelle Entwicklung müsse ein klarer Weckruf für die Politik sein, Unternehmen aller Größen und Beschäftigte nachhaltig zu entlasten, und damit Österreich als attraktiven Unternehmensstandort zu positionieren.

„Die von der Vorgänger-Regierung angekündigte und bereits beschlossene Steuerreform sollte so rasch wie möglich umgesetzt werden“, so Neumayer, der zudem die Bedeutung einer gesicherten internationalen Vernetzung über Logistikanbieter und Drehkreuze für den heimischen Wirtschaftsstandort hervorhob. „Gerade mit den Austrian Airlines konnte die Ostregion ihre Position als internationales Gateway nach Zentral- und Osteuropa und in die Metropolen weltweit nicht nur behaupten, sondern weiter als Wohlstandsknoten ausbauen“, so der IV-Generalsekretär.

Weitere Informationen: www.iv.at/medien

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Sandra Bijelic

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2305

sandra.bijelic @ iv.at

https://www.iv.at/medien